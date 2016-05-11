مقتل 4 عناصر شرطية في هجوم انتحاري بتونس

قتل 4 عناصر من الشرطة التونسية، الأربعاء، في اعتداء إرهابي بمنطقة في محافظة تطاوين جنوب شرق تونس، بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن داهمت منزلا بمعتمدية الصمار من محافظة تطاوين جنوب غرب البلاد بعد توفر معلومات عن تحصن إرهابيين داخله على علاقة بالمجموعة التي تم ايقافها ظهر اليوم بالمنيهلة غرب العاصمة.

وخلال الاشتباك المسلح مع العنصرين الإرهابيين تمكنت قوات الشرطة والحرس الوطنيين من القضاء على أحد المسلحين في حين عمد الثاني إلى تفجير نفسه مما أسفر عن وفاة 4 عناصر من قوات الحرس الوطني.

وأفادت الداخلية أن العملية الأمنية متواصلة لإحباط أي مخطط إرهابي قد يستهدف التراب الوطني.

وكانت الداخلية التونسية أعلنت عن مقتل إرهابيين اثنين، والقبض على 16 آخرين، يشتبه في علاقتهم بمجموعة بن قردان، في عملية عسكرية يقوم بها الجيش التونسي في منطفة المنيهلة.

وأكد متحدث باسم الداخلية أن وحدات الحرس الوطني ضبطت كمية من الأسلحة وأن عمليات البحث والتمشيط متواصلة.