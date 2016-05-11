هيئة الاستثمار تطالب العوضي بتقديم ما يثبت تجاوز «بكري وموسي» في حقه

أرسلت عفت عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار، خطابًا للمحامي طارق العوضي تطالبه فيه بإرسال المستندات والتسجيلات التي تؤيد طلبه بوقف برنامجي “على مسئوليتي”، للإعلامي أحمد موسى، و”حقائق وأسرار”، للكاتب الصحفي مصطفى بكري، ومنعهما من الظهور على الشاشة.

وقالت الهيئة، في خطابها الموجه للمحامي طارق العوضي: “بالإشارة إلى طلب وقف برنامج “على مسئوليتي”، و”حقائق وأسرار” المذاعين على قناة صدى البلد، وكذا منع مصطى بكري، وأحمد موسى من الظهور على أي من القنوات الفضائية المدة التي تحددها الهيئة، برجاء التفضل بموافقتنا بأية مستندات أو تسجيلات تؤيد صحة ما ورد بالإنذار لتتمكن من العرض الموضوع على الجهات المختصة لتقرير ما تراه بشأنها”.

من جانبه، علق المحامي طارق العوضي على خطاب المنطقة الإعلامية، قائلا: “عارف إنكم مش هتعمولا حاجة وهترجعوا تقولوا المحكمة”.

وتقدم الفريق القانوني بمكتب المحامي طارق العوضي ببلاغين إلى مكتب النائب العام، الأول ضد عضو مجلس النواب مصطفى بكري، وجاء في البلاغ الذي حمل رقم ٥٦٦٨ لسنة ٢٠١٦ بلاغات النائب العام أنه تم إرفاق CD مع البلاغ يتضمن قيامه بارتكاب جرائم السب والقذف ونشر وإذاعة أخبار كاذبة ونشر صور خاصة دون إذن صاحبها المحامي طارق العوضي، بالإضافة إلى التعدي على محام بسبب أدائه لمهنته.

بينما حمل البلاغ الثاني رقم ٥٦٦٩ لسنة ٢٠١٦ بلاغات النائب ضد كل من مصطفى بكري وأحمد موسى ومرفق معه CD، وجاء في البلاغ أن النائب مصطفى بكري والإعلامي أحمد موسى اتفقا مع بعضهما على ارتكاب جرائم السب والقذف ونشر أخبار مغلوطة وكاذبة بهدف تشويه صورة “العوضي” في وسائل الإعلام وأمام الرأى العام.

نص الخطاب