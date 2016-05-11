بالصور.. رئيس شركة مياه القناة يوجه بسرعة تحصيل الفواتير المتأخرة

وجه المهندس محمود طه، رئيس شركة مياه محافظات القناة بسرعة تحصيل الفواتير المتأخرة، والبحث عن موارد غير تقليدية، وبذل مزيد من الجهد، ووجه ببعض الملاحظات التى لا بد من مراعاتها خلال الفترة المقبلة فى هذا السياق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده رئيس الشركة مع المهندس هشام عفيفى، رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة لمياه الشرب، اليوم الأربعاء، حيث استعرض معه أعمال القطاع المالى والتجارى.

وقال عادل عبد المنعم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام والتوعية بالشركة، إن المهندس محمود طه قام بجولة، اليوم، فى قطاع بورسعيد والتقى مع المهندس عاشور السيد رئيس القطاع، وعدد من مديرى العموم والعاملين بالقطاع، وأكد رئيس الشركة خلال الاجتماع على أهمية تكثيف التحصيل والبحث عن موارد، مشيرا إلى السعى لإقامة مبنى إدارى ومركز خدمة عملاء على أعلى مستوى.

كما قام طه بمتابعة أعمال التطهير التى تتم فى حى العرب وحى الزهور بتوعية المواطنين الذين تصادف مرورهم والاستجابة لاستفساراتهم عما يتم من أعمال التطهير، مؤكدا أن أعمال التطهير تساعد على عدم طفح الصرف فى الشوارع الرئيسية، وخاصة فى فصل الصيف وشهر رمضان فى ساعات الذروة فى الفطار والسحور.

وأشار رئيس قطاع بورسعيد إلى أنه تم فى الأسبوع الماضى تطهير مناطق الخمسة آلاف وحدة ومنطقة التعاونيات أمام مسجد الحرمين وستتواصل الأعمال الأسبوع المقبل فى الزهور وعلى بن أبى طالب وعمر بن الخطاب.

رئيس شركة مياه القناة تناقش توعية المواطنين لتقليل الفاقد من مياه الشرب

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