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محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بعيد الخريجين وملتقى التوظيف بجامعة السادات

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محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بعيد الخريجين وملتقى التوظيف بجامعة السادات محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بعيد الخريجين وملتقى التوظيف بجامعة السادات
شهد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، حفل عيد الخريجين، وملتقى التوظيف لدفعة 2014 / 2015، بالمدرج الكبير بكلية التجارة، جامعة السادات، بحضور الدكتور صلاح البلال رئيس جامعة السادات، والدكتور رفاعى على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسانين طه عميد كلية التجارة، والدكتور عبد الحميد شاهين وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمد عاشور رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وقيادات وطلاب الجامعة، ورؤساء البنوك، والمستثمرين، وأولياء الأمور للطلبة الخريجين.

بدأ الاحتفال بالقرآن الكريم، وكلمة الخريجين، ألقتها غيداء أبو بكر التى أكدت سعادة الطلاب بهذا اليوم الذى بذلوا الجهد من أجل الوصول إليه، وقدمت الشكر لكل من شاركهم فرحتهم وشكر خاص للآباء على المجهود الذى بذلوه وما قدموه من تضحيات من أجل أبنائهم.

وفى كلمته قدم وكيل كلية التجارة الشكر لكل من قبل الدعوة، وشارك فى الاحتفال، وأكد أنه لابد من اقتران العلم بحسن الخلق، وشدد على أن هذه الأمة لابد أن تأخذ بركاب العلم وأسبابه لكى تنهض فلا مستقبل لأمة جاهلة تتغافل وتتناسى دور العلم والعلماء.

وأعلن عميد كلية التجارة عن سعادته بهذا اليوم، وأعلن عن فتح باب الدراسات العليا للطلاب من خارج الكلية، وكذلك أعلن عن افتتاح ملتقى التوظيف، مؤكدا أن التواصل مع الجهات والشركات مستمر من أجل توفير فرص عمل لائقة للخريجين.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سيتم افتتاح مدرجات جديدة بكلية التجارة، ونادى أعضاء هيئة التدريس وعددا من المنشآت الجامعية الجديدة، ضمن مساحة 500 فدان تابعة للجامعة للتوسعات الجديدة .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية عن سعادته لتواجده وسط أبنائه فى يوم حصاد ثمار تعب وجهد وعمل سنوات متواصلة، مؤكدا أن لن تعلو إلا بجهد أبنائها المخلصين، وتفوقهم، داعيا جميع الطلاب إلى الاجتهاد فى حياتهم العملية، كما اجتهدوا فى دراستهم، مؤكدا أن النجاح حلقات مستمرة وسلسلة لا تنقطع.

وفى نهاية الحفل، قدم رئيس الجامعة درع جامعة السادات للدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية تكريما له، وشكرا على دوره فى دعم الجامعة فى تأدية دورها ورسالتها.

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