زيكا وإيبولا على أجندت اجتماعات "الصحة العالمية"

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أعمال جمعية الصحة لدورتها السنوية الـ69 سوف تبدأ أعمالها بجنيف فى الفترة من 23 إلى 28 مايو الجارى، وذلك بحضور وزراء ومسئولى الصحة من مختلف مناطق العالم.

وتبحث الجمعية خلال الدورة سياسات المنظمة الدولية وميزانيتها، وكذلك الجوانب المالية، فضلاً عن بحث ما يتعلق بالصحة العامة لمختلف شعوب العالم وسبل مواجهة الأمراض المنتشرة وإستراتيجيات مواجهتها مثل فيروس زيكا وإيبولا وغيرهما.

كما تبحث الجمعية، من خلال الخبراء والمتخصصين فى مختلف مجالات ألصحة تعزيز مواجهة الدول لعدد من الأمراض المزمنة وسبل تعزيز جهود الدول فى هذا المجال لتحقيق الأهداف المقررة بخفض نسب الإصابة بهذه الأمراض، والتى تؤدى إلى أعداد كبيرة من الوفيات كل عام.

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