للمرأة الحامل.. اعرفى مسموح لك بقهوة وشاى قد إيه فى اليوم؟

تتغير العادات اليومية للمرأة مع اكتشافها أنها حامل، ليصبح من أولوياتها هو تناول كل ما هو مفيد لجنينها ليكون بصحة جيدة وهو داخل رحمها وبعد الخروج للدنيا، ومن العادات التى تغيرها الأمهات هو الامتناع عن الشاى والقهوة، وهو ما يجعل البعض يتساءل: هل من الضرورى الامتناع عن الشاى والقهوة طوال فترة الحمل؟

ويجيب على هذا التساؤل الدكتور "عاطف عزت" استشارى أمراض النساء والتوليد، ويقول: "تفضل غالبية النساء، إن لم يكن جميعهن، تناول الشاى والقهوة فى الصباح سواء مع وجبة الإفطار أو قبلها أو بعدها، وفى مختلف الأوقات من اليوم ورغم تضارب الآراء حول مدى ضرره أو نفعه للجسم، ولكن فى فترة الحمل عندما تكون مسئولة عن جنين آخر بداخلها لابد أن تفكر كثيرًا قبل تناول الشاى والقهوة".

ويتابع: "لا نستطيع أن نقول الامتناع عن الشاى والقهوة واجب لأنه مرتبط بعادة سلوكية فى حياة غالبية النساء، ولكن التقليل من كميات تناول مشروبات القهوة والشاى واجب فى فترة الحمل والرضاعة نظرًا لاحتوائهما على مادة الكافيين وهى مادة منبهة للقلب والمخ تعمل على تسريع ضربات القلب وزيادة النشاط الذهنى، وفى حالة الحمل تعمل مادة الكافيين على تقليل كمية الغذاء الموجه للجنين، والإسراف فى تناول الشاى والقهوة فترة الحمل يعمل على تقليل نمو الجنين وهو ما يعرضه لمشكلات صحية كثيرة.

ويوضح الدكتور "عزت" الكميات المسموح بها للمرأة الحامل من الشاى والقهوة والنسكافيه وغيرها من المشروبات المنبهة قائلاً: "يمكن أن تتناول الأم الحامل كوبا واحدا فقط فى اليوم من أحد أنواع الكافيين، ويفضل إضافة اللبن إليه لتقليل تركيز الكافيين فى الجسم".

وتظن بعض الأمهات أنه بمجرد الولادة يمكنها أن تتناول ما تحبه، ولكن هذا خطأ كبير لأن الطفل يعتمد فى غذائه على لبن الأم، وكل المكونات التى تتناولها الأم فى وجباتها الغذائية يتم استخلاصها وتقدم للطفل عن طريق لبنها، لذلك على الأم الاعتماد على الوجبات والمشروبات الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة فى تكوين جسم صحى للطفل.

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