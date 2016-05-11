من هو عبد الرحمن الراشد شخصية العام الإعلامية ؟

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد، بجائزة شخصية العام الإعلامية ضمن جوائز الصحافة العربية التي وزعت اليوم الاربعاء في ختام "منتدى الاعلام العربي" الـ 15 والمنعقد في دبي.

تعريف بالراشد

> عبد الرحمن الراشد إعلامي سعودي (ولد في عام 1956) كان يشغل منصب مدير عام قناة العربية منذ عام 2004 حتى استقالته منها في نوفمبر 2014 وتم تعيينه عضوا في مجلس إدارة مجموعة MBC وهو يكتب بشكل منتظم في جريدة البيان، وكذلك يكتب في جريدة الشرق الأوسط التي سبق أن ترأس تحريرها قبل عمله في قناة العربية.

بدايته المهنية

> بدأ الراشد العمل الصحفي منذ كان طالباً في المدرسة من خلال النشاطات غير المنهجية، وحصل على شهادة الثانوية العامة ليلتحق ببعثة دراسية إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث درس الإنتاج السينمائي في الجامعة الأميركية بواشنطن، وفي العام 1980 تولى إدارة مكتب صحيفة الجزيرة السعودية في العاصمة الأميركية.

بعد خمس سنوات انتقل إلى المملكة المتحدة بعد التحاقه للعمل في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق كنائب لرئيس تحرير مجلة المجلة السعودية الأسبوعية الصادرة من لندن، وبعد سنتين تقلّد منصب رئاسة التحرير في المجلة حتى العام 1998 حين عُيّن رئيساً لتحرير جريدة الشرق الأوسط اللندنية.

إدارته لقناة العربية

> في العام 2003 قدم عبد الرحمن الراشد استقالته من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وتلقى بعدها عرضاً لإدارة قناة العربية الإخبارية، والتي يقع مقرها في مدينة دبي للإعلام. وتم تعيين الراشد رسمياً في بداية 2004 خلفاً لصالح القلاب.

التكريم

> حصل الراشد على لقب الإعلامي العربي الأكثر تأثيراً ونفوذاً في المنطقة العربية والعالم بحسب تصنيف مجلة أرابيان بيزنيس للعام 2006، وجاء تاسعاً ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية نافذة في التصنيف العام لكل الفئات المهنية في نفس المجلة، وحافظ على اسمه في القائمة ذاتها في العامين 2007 و2008.

في عام 2013، فاز بوسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيراً في العالم من المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية من خلال تصويت دشنه المجلس تحت إشراف السفير الدكتور محمد محمود الجمسي.