أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا -
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بالفيديو..الفائزون بجوائز الصحافة العربية الخامسة عشرة

Google+ Print
بالفيديو..الفائزون بجوائز الصحافة العربية الخامسة عشرة بالفيديو..الفائزون بجوائز الصحافة العربية الخامسة عشرة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية  اليوم أسماء الفائزين بجوائز الصحافة العربية للدورة الخامسة عشرة وهم:

الفائز بشخصية العام الإعلامية عبد الرحمن الراشد.

الفائز عن فئة العمود الصحافي إبراهيم العرس من صحيفة الحياة.

الفائز عن فئة الصحافة الذكية صحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية .

الفائز عن فئة الصحافة الاستقصائية هدى زكريا ومحمد المندراوي صحيفة اليوم السابع .

الفائز عن فئة الصحافة السياسية د. عبدالله المدني ونشر في صحيفة الاتحاد الإماراتية.

الفائز عن فئة الحوار الصحافي فيصل بن سعيد العلوي من صحيفة الوطن العمانية.

الفائز عن فئة الصحافة التخصصية فريق عمل من صحيفة الخليج الإماراتية.

الفائز عن فئة الصحافة الرياضية رضا سليم من صحيفة الاتحاد الإماراتية.

الفائز عن فئة الصحافة الإنسانية نعيمة السريدي من مجلة مغرب اليوم.

الفائز عن فئة الصحافة الاقتصادية أسامة جلال من وكالة الأنباء الكويتية-كونا.

الفائز عن فئة الصحافة الثقافية مصطفى عبادة من مجلة الأهرام العربي.

الفائز عن فئة الصحافة العربية للشباب آيات الحبال من صحيفة المصري اليوم.

الفائز عن فئة الصحافة العربية للشباب عبير عيسى من مجلة كل الأسرة الإماراتية .

الفائز عن فئة الصحافة العربية للشباب حليمة أبروك من صحيفة أخبار اليوم المغربية .

الفائز عن فئة أفضل صورة صحافية المصور محمد علي تركمان من وكالة رويترز.

الفائز عن فئة الرسم الكاريكاتيري موفق رشدي قات من سكاي نيوز عربية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة