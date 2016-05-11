بالفيديو..الفائزون بجوائز الصحافة العربية الخامسة عشرة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية اليوم أسماء الفائزين بجوائز الصحافة العربية للدورة الخامسة عشرة وهم:

الفائز بشخصية العام الإعلامية عبد الرحمن الراشد.

الفائز عن فئة العمود الصحافي إبراهيم العرس من صحيفة الحياة.

الفائز عن فئة الصحافة الذكية صحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية .

الفائز عن فئة الصحافة الاستقصائية هدى زكريا ومحمد المندراوي صحيفة اليوم السابع .

الفائز عن فئة الصحافة السياسية د. عبدالله المدني ونشر في صحيفة الاتحاد الإماراتية.

الفائز عن فئة الحوار الصحافي فيصل بن سعيد العلوي من صحيفة الوطن العمانية.

الفائز عن فئة الصحافة التخصصية فريق عمل من صحيفة الخليج الإماراتية.

الفائز عن فئة الصحافة الرياضية رضا سليم من صحيفة الاتحاد الإماراتية.

الفائز عن فئة الصحافة الإنسانية نعيمة السريدي من مجلة مغرب اليوم.

الفائز عن فئة الصحافة الاقتصادية أسامة جلال من وكالة الأنباء الكويتية-كونا.

الفائز عن فئة الصحافة الثقافية مصطفى عبادة من مجلة الأهرام العربي.

الفائز عن فئة الصحافة العربية للشباب آيات الحبال من صحيفة المصري اليوم.

الفائز عن فئة الصحافة العربية للشباب عبير عيسى من مجلة كل الأسرة الإماراتية .

الفائز عن فئة الصحافة العربية للشباب حليمة أبروك من صحيفة أخبار اليوم المغربية .

الفائز عن فئة أفضل صورة صحافية المصور محمد علي تركمان من وكالة رويترز.

الفائز عن فئة الرسم الكاريكاتيري موفق رشدي قات من سكاي نيوز عربية.