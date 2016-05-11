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بالصور.. "اليوم السابع" يفوز بجائزة الصحافة العربية للتحقيق الاستقصائى

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بالصور.. "اليوم السابع" يفوز بجائزة الصحافة العربية للتحقيق الاستقصائى بالصور.. "اليوم السابع" يفوز بجائزة الصحافة العربية للتحقيق الاستقصائى
فاز اليوم السابع بجائزة الصحافة العربية فى دورتها الخامسة عشر بدبى عن فئة التحقيق الاستقصائى للزميلين هدى زكريا ومحمد المندراوى عن تحقيق "خداع المرضى بالخلايا الجذعية دون علم الصحة".

وسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الزميلين درع الجائزة والفوز بالمركز الأول فى حفل تسليم جوائز الصحافة العربية الذى انتهى منذ لحظات فى مركز المؤتمرات العالمى بدبي.

الزميلان هدى زكريا و محمد المندراوى الفائزان بجائزة الصحافة العربية فئة التحقيق الاستقصائى (1)

الزميلان هدى زكريا و محمد المندراوى الفائزان بجائزة الصحافة العربية فئة التحقيق الاستقصائى (2)

الزميلان هدى زكريا و محمد المندراوى الفائزان بجائزة الصحافة العربية فئة التحقيق الاستقصائى (3)

الزميلان هدى زكريا و محمد المندراوى الفائزان بجائزة الصحافة العربية فئة التحقيق الاستقصائى (4)


>"اليوم السابع" يصل للترشيحات النهائية لجائزة الصحافة العربية

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