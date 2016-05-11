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صفحة على "فيس بوك" تنتحل اسم "اليوم السابع" وتنشر خبرا كاذبا عن وفاة صباحى

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صفحة على "فيس بوك" تنتحل اسم "اليوم السابع" وتنشر خبرا كاذبا عن وفاة صباحى صفحة على "فيس بوك" تنتحل اسم "اليوم السابع" وتنشر خبرا كاذبا عن وفاة صباحى
استغلت صفحة مجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اسم "اليوم السابع" مجددًا فى نشر أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة، من بينها خبر عن وفاة حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى فى حادث مرورى.

واستخدم مؤسسو الصفحة المجهولة نفس شكل ولوجو صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل، وهو ما أثار الشك لدى عدد كبير من القراء، بشأن الخبر الذى ليس له أى أساس من الصحة.

ويؤكد "اليوم السابع" اعتزامه اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه القائمين على تلك الصفحة، خاصة بعدما تكررت ظاهرة انتحال الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما يحذر "اليوم السابع" قراءه من الأخبار الكاذبة المتداولة على الصفحة، لافتًا إلى أن صفحة "اليوم السابع" الرسمية موثقة، وتضم أكثر من 11 مليون متابع.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

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