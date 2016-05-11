بالصور.. انتشال سيارة سقطت بقناة السويس

مراسل «ONA»

تمكن فريق الإنقاذ بهيئة قناة السويس من انتشال سيارة سقطت في المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الأربعاء، إثر انزلاقها عند مدخل معدية القنطرة شرق .

كانت سيارة ملاكي انزلقت في مدخل معدية القنطرة شرق أثناء محاولة سائقها صعود المعدية خلال تحركها من على الرصيف، مما أدى إلى سقوط السيارة التي كان بداخلها شخصان أحدهما ضابط جيش والآخر ضابط شرطة، تمكنا من القفز من السيارة قبل سقوطها.

وعلى الفور نتقل فريق انقاذ تابع لهيئة قناة السويس لانتشال السيارة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية.

من جانبه، أكد مصدر ملاحي انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بالاتجاهين الشمالي والجنوبي، لافتًا إلى أن قناة السويس لديها من القدرة على التعامل مع جميع حالات الطوارئ لتأمين حركة الملاحة.