متجر "ليفل كيدز" يطلق أولى مجموعاته الولّادية للصيف

لمع اسم "ليفل كيدز" Level Kids في عالم الأزياء بعد إطلاقه أولى حملاته للصيف التي تضمّ بعض أشهر العلامات التجاريّة الفاخرة المخصّصة للصغار.

والمجموعة الصيفيّة تكشف عن ملابس مواكبة للموضة مصمّمة للمناسبات المميّزة إلى جانب الملابس غير الرسميّة من أشهر العلامات بما فيها "كلوي" Chloe و"فيندي" Fendi و"هوغو بوس" Hugo Boss و"ليتل مارك جايكوبس" Little Marc Jacobs و"هاكلبونز" Hucklebones والقائمة تطول.

تتجه الأضواء في هذا الموسم بالنسبة للصغار إلى الفساتين الرومانسيّة والبدلات الأنيقة التي تعبّر عن موضة التشبه الكبار. وتتميّز إطلالات الأطفال بالترف فتلفت الأنظار إلى الأقمشة الثمينة والناعمة بما فيها الدانتيل والأورغانزا والحرير والكتان.

كما تتألّق لوحة الألوان المنعشة والصيفيّة كالأبيض الناصع واللمسات الذهبية للفتيات الجميلات ودرجات اللون الأزرق للصبية الأنيقين.

أما الحلمة الاعلانية الخاصة بـ "ليفل كيدز" Level Kids فتتمحور حول تعبير الأطفال العفوي عن أنفسهم وهم يستكشفون عالمهم ويحفظون إلى الأبد لحظات لا تُقّدر بثمن قضوها في بيئة مرحة وآسرة تطلق العنان لمخيّلتهم. وفي جوّ تسوده البهجة والمرح، وقد حاول المصور الفرنسي الشهير "ستيفانو آزاريو" أو يلتقط اللحظات التي تعبر عن فرح الحياة والعفويّة التي يتمتّع الأطفال بها من خلال عدسته مع لفت الأنظار إلى الأناقة والذكاء اللذين يعبّران عن المجموعة.