بعد أزمة حلب.. قناة «الحياة»:نحترم الشعب السوري و أحمد آدم يعبر عن وجهة نظره فقط

كتبت- إنجي لطفي

أكدت شبكة تليفزيون “الحياة”، أنها تكن للشعب السوري الشقيق كل الاحترام والتقدير، وأن كل المواقف التي اتخذتها طوال السنوات الماضية هي دعم الشعب السوري ونقل الخبر بكل صدق واحترافية بعيداً عن أي مغالطات أو مواقف سياسية.

وأوضحت القناة، في بيان صادر عنها اليوم، أن ماحدث خلال حلقة “بني آدم شو” التي عرضت الأسبوع الماضي والتي هاجم خلالها “مذبحة حلب” والتي استشهد خلالها أشقاء سوريين تعبر فقط عن وجهة نظر أحمد آدم وليست لشبكة تلفزيون “الحياة” دخل من قريب أو من بعيد بما يقال في البرنامج، خاصة أن تنفيذ البرنامج مع أحد الشركات الخاصة التي تقوم بالإشراف على المحتوى.

وجددت “شبكة الحياة”، تأكيدها أنها ترفض بشكل كامل أي أهانة للشعب السوري على شاشاتها، وتتقدم بالاعتذارعن أي إساءة صدرت، وأنها اتخذت موقفاً حاداً جدًا تجاه ماحدث، وإن الحلقة المقبلة من “بني آدم شو” ستحتوي على اعتذار كامل.