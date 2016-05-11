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حقيبة "الويز" المبتكرة من "كريستيان لوبوتان"

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الأربعاء 11-05-2016 16:34

ولد "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin  ونشأ  فى  مدينة باريس، وقد تكفلت به أمه و شقيقاته  الثلاث، و هذا ما ترك اثرا عميقاً  لديه فقد تركن بصماتهن  علي  شخصية المصمم المشهور و كُنّ  مصدر للالهام فى أعماله  حتي يومنا هذا.  
وقد بدأ "لوبوتان" Louboutin حياته العملية  بداية متواضعة للغاية ومع مرور الوقت تحول اسمه الي  رمز عالمي للاناقة  و الابتكار و الحرفية الفائقة، وأصبح في كل موسم يقدم مجموعات رائعة من الشنط و المنتجات الجلدية كلها صممت لتبرز جمال المرأة و حضورها القوي فى كافة المجالات . وفي أحدث اصداراته قدم "كريسيتان لوبوتان" Christian Louboutin حقيبة اليد الجديدة "الويز" Eloise وهي بمثابة تجسيد حي للمرأه الجذابة  حيث أن الحقيبة تميل  للبذخ فى ذوقها ، مثلها مثل المرأة التي لا تخشي ان تفرض رأيها ، المرأة التي تسعى لجذب الأنظار اليها . هي واثقة من نفسها، بالغة الأنوثة، لا تخشي أن تدلي بآرائها بأسلوبها الواضح و الصريح . " الويز "Eloise هي مثل المرأة التي تفخر بأنوثتها بل أنها تطالب جميع من حولها بأن يظهروا اهتمامهم الخاص بها.
مثلها مثل كافة تصميمات ولمسات "كريستيان لوبوتان" Christian louboutin ، فإن "الويز"Eloise  تمثل كافة المتناقضات : هي  كلاسيكية و فى نفس الوقت مفعمة  بالأنوثة ، هى قوية و فى نفس الوقت حساسة ، هى متواجدة  على مر العصور، مثلها مثل ممثلات الزمن الجميل، و فى نفس الوقت  هى لا تلتفت الى عنصر الوقت. 

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سيدتي