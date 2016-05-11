حقيبة "الويز" المبتكرة من "كريستيان لوبوتان"

ولد "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin ونشأ فى مدينة باريس، وقد تكفلت به أمه و شقيقاته الثلاث، و هذا ما ترك اثرا عميقاً لديه فقد تركن بصماتهن علي شخصية المصمم المشهور و كُنّ مصدر للالهام فى أعماله حتي يومنا هذا.

وقد بدأ "لوبوتان" Louboutin حياته العملية بداية متواضعة للغاية ومع مرور الوقت تحول اسمه الي رمز عالمي للاناقة و الابتكار و الحرفية الفائقة، وأصبح في كل موسم يقدم مجموعات رائعة من الشنط و المنتجات الجلدية كلها صممت لتبرز جمال المرأة و حضورها القوي فى كافة المجالات . وفي أحدث اصداراته قدم "كريسيتان لوبوتان" Christian Louboutin حقيبة اليد الجديدة "الويز" Eloise وهي بمثابة تجسيد حي للمرأه الجذابة حيث أن الحقيبة تميل للبذخ فى ذوقها ، مثلها مثل المرأة التي لا تخشي ان تفرض رأيها ، المرأة التي تسعى لجذب الأنظار اليها . هي واثقة من نفسها، بالغة الأنوثة، لا تخشي أن تدلي بآرائها بأسلوبها الواضح و الصريح . " الويز "Eloise هي مثل المرأة التي تفخر بأنوثتها بل أنها تطالب جميع من حولها بأن يظهروا اهتمامهم الخاص بها.

مثلها مثل كافة تصميمات ولمسات "كريستيان لوبوتان" Christian louboutin ، فإن "الويز"Eloise تمثل كافة المتناقضات : هي كلاسيكية و فى نفس الوقت مفعمة بالأنوثة ، هى قوية و فى نفس الوقت حساسة ، هى متواجدة على مر العصور، مثلها مثل ممثلات الزمن الجميل، و فى نفس الوقت هى لا تلتفت الى عنصر الوقت.