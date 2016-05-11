لون الطبيعة الخضراء من "أميوليت دي كارتييه"

في مجموعتها الغنية من المجوهرات والتي تحمل اسم "أميوليت دي كارتييه" Amulette de Cartier، تتحفنا دار "كارتييه" Cartier الفرنسية العريقة بتصاميم تحمل من النعومة والرقيّ ما يجعلها حلماً لكل امرأة شابة. مجموعة مؤلفة من ثلاثة ألوان ساحرة، نسلّط الضوء في هذه الصفحات على الحجر الأخضر ونتعرّف أكثر عليه مع السيدة خلود العلي.



1- ماذا يعني بالنسبة إليك لون الحجر الذي تمثلينه؟

أنا أمثل الحجر الأخضر وهو حجري المفضل؛ إذ يعكس الطبيعة والجمال. كما أنه يمثّل شخصية المرأة المفعمة بالحيوية والنشاط والتفاؤل...

2- ماذا تعني لك المجوهرات بشكل عام؟

المجوهرات من العناصر الأساسية في إطلالة المرأة. فهي تزيد من رفاهيتها وأناقتها، وتترك لمسة جمالية مميزة عليها. وبالنسبة إلي، فأنا أميل إلى اختيار المجوهرات ذات التصاميم البسيطة والناعمة كتلك التي تقدّمها مجموعة "أميوليت" Amulette.

3- ماذا تخبريننا عن علاقتك بمجموعة Amulette؟

تعجبني كافة تصاميمها، فهي عملية جداً وناعمة، يمكن أن تتزيّن المرأة بها في مختلف المناسبات. فقطعها تليق بالإطلالات سواء اليومية أم المسائية ومناسباتك الرسمية.

4- ما هي القطعة الأحب إلى قلبك في هذه المجموعة؟

أعشق العقود التي تقدّمها هذه المجموعة، وتحديداً العقود الطويلة والناعمة. فهي تبرز بشكل لافت في إطلالة المرأة الخليجية تحديداً، إذ أنها تظهر من فوق العباءة فتبدو بغاية الجمال.

5- ما أكثر ما يعجبك في علامة «كارتييه»؟

«كارتييه» Cartier هي علامة عريقة جداً وراقية. كما أن تاريخها غنيّ بالحرفية والإبداع، وهي بارعة في تقديم كل ما تحتاج إليه المرأة لإطلالة فاخرة وأنثوية. وأنا أعتبر بأن قطع "كارتييه" Cartier هي ضرورة (Must Have) في مجموعة مجوهرات كل سيدة.

6- ما هي قطعة المجوهرات التي لا يمكنك الاستغناء عنها؟

الخاتم، بتصميم ناعم جداً، والعقود. فالعقد أساسي في إطلالتي حتى وإن لم يكن ظاهراً.

7- ما هو الحجر المفضل بالنسبة إليك؟

الحجر الأخضر، فهو كما ذكرت، يعكس الحيوية والفرح. وعلى الرغم من أنني أميل إلى الألوان الداكنة بطبيعتي، فالحجر الأخضر يزيد من انتعاش الإطلالة.

8- ما هي نصيحتك في عالم الموضة والمجوهرات لمتابعيك؟

أنصح كل سيدة باقتناء المجوهرات وتزيين إطلالتها بها، لأنها لمسة فخامة وأناقة لا مثيل لها. وأن تختار الأزياء التي تليق بها وبشخصيتها وجسمها، حتى وإن أُعجبت بإطلالة غيرها، بإمكانها أن تستوحي منها، ولكن في النهاية يكون الخيار مناسباً لها هي.

