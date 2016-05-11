مصممة "اتش اند ام" تحدثنا عن حفل Met Gala 2016

يعتبر حفل "ميت غالا" Met Gala الذي يجري كل عام في نيويورك من أهم الأحداث الخاصة بالموضة وعالم الأزياء، وتتنافس الدور العالمية على تقديم أجمل تصاميمها وأكثرها ابتكاراً للنجمات ليسرن بها على سجادة الحفل الحمراء، وللعام التالي على التوالي تفتخر علامة "اتش اند ام" H&M التجارية أن تكون جزءاً من هذا الحدث، حيث قامت مصممة العلامة التجارية "بيرنيلا ووهلفاهرت" Pernilla Wohlfahrt بتصميم عدة ملابس لعدد من النجوم والنجمات بناءاً على موضوع الحفل الذي تمحور حول التصاميم المستقبلية، ومعها كانت هذه المقابلة.

كيف كانت تجربتك في ابتكار هذه الأزياء خصيصاً لمعرض كوستيوم إنستيتيوت بنفت ( Costume Institute Benefit ؟)

لقد كانت واحدة من أكثر التجارب إبهاراً أن نقوم بابتكار مثل هذه المجموعة المتميزة، خصيصا لضيوف كوستيوم إنستيتيوت بنفت. إن حبنا وحماسنا في أتش آند إم يتركز على الموضة، لذا كان من دواعي فخري واعتزازي أنا ومجموعة التصميم المشاركة في هذا العمل لنبتكر بعض الأزياء التي تعكس شخصية كل فرد من ضيوفنا، فضلا عن إبراز الموضوع الرئيسي لمعرض هذا العام.

كيف أثر الموضوع الرئيسي لمعرض هذا العام مانوس x ماشينا ) Manus x Machine ( على عملك؟

إنه موضوع رائع للمعرض، وذلك بالنظر إلى كل من العملية التقليدية والعملية الأخرى التي هي من صُنع الإنسان والتي ينطوي عليها ابتكار الموضة. إنها تخلق العديد من النقاط الهامة بشأن ماذا يمكن أن نقدم باستخدام الماكينات والتكنولوجيا. الكثير من الناس يعتقدون أن العمل اليدوي أكثر أهمية للموضة، ولكن فعلياً فإن القطع بالليزر يمكن أن يحقق النتائج الدقيقة نفسها. لقد كان موضوعًا رائعًا للتفكير فيه أثناء التنفيذ، باستخدام كل من الصناعة اليدوية والصناعة بالماكينة، وغالباً لتحقيق نفس التصميم.

كيف كان تأثير هذا الموضوع الرئيسي على كل من المصمم ومدير الإبداع؟

لقد وجدته مثيراً للاهتمام لأن المعرض يركز على كيفية تصنيع الملابس، وهو ما يعني كل ما يتعلق بعملي كل يوم في أتش آند إم. إنه يجعلني أفكر فيما أفعله، والعمليات المختلفة التي نستخدمها لنبتكر الملابس. في أحيان كثيرة، قد يجد الناس أن التكنولوجيا أمر يخيفهم، ولكن هذا الحدث الهام يستعرض كيف تساعد العمليات التقنية على دفع الموضة للأمام. إنني أحب ذلك في المعرض حيث يجعل الزوار يفكرون في العمليات التي يتم بها تصنيع الملابس.

ما هو الفرق بين تصميم هذه الأزياء لأتش آند إم من أجل هذا المعرض وبين تصميم مجموعات أزياء أتش آند إم للجمهور العام؟

إنها عملية تصميم خاصة جداً مقدمة لمعرض كوستيوم إنستيتيوت بنفت لأن كل شيء يركز على الزوار الذين سيرتدون هذه التصاميم. إن كل تصميم قد استغرق شهور اً للتصميم والابتكار، بما يعكس شخصيات ومواصفات كل فرد من ضيوفنا، مما يخلق تجربة فريدة من نوعها. أعتقد أن كل ما يظهر في هذه التصاميم هو حب الموضة في أتش آند إم. إنه الحماس الذي تجده في كل شيء نقوم بتصميمه، سواء من أجل المعارض العالمية أو ابتكار قطعة جديدة نقدمها لزبائننا في جميع أنحاء العالم.

هل من الممكن تعريفنا بالعمليات المختلفة التي استخدمتها لتصاميم كوستيوم إنستيتيوت بنفت؟

توجد الكثير من العمليات المختلفة التي تظهر في كل تصميم. هناك التطريز اليدوي والزخارف اليدوية والترتر اليدوي والورود التي تم قطعها يدوي اً. كما أن هناك أيضاً القطع بالليزر، والنقل الحراري والألواح الشبكية التقنية. وكان من الرائع أيضاً أن نسعى إلى الانطلاق بخيالنا للوصول إلى تصاميم توضح مختلف التقنيات سواء اليدوية أو المعتمدة على الماكينات.

لنتحدث معاً عن بعض التصاميم. ماذا عن فستان سيارا الكريستال مثلاً؟

إن فستان سيارا يعتبر جريئاً ومتشابك اً. بدأنا في شبكة ألماس واسعة مصنوعة من السلاسل المعدنية التي تبدو مثل الأغصان. ثم عند نقطة معينة على شبكة الألماس، بدأنا في شبك بعض المدليات الفضية التي تم تطريزها مع كريستال الشوارفسكي الفضي والأسود. أحب العقدة المربوطة على العنق، وكيف تجمع بين الشكل التقليدي والشكل المستقبلي، تماماً مثل هذا المعرض. إنه يحمل أناقة فنية كلاسيكية ولكنه في نفس الوقت يتميز بالشكل المستقبلي

والرياضي.

وماذا عن فستان أمبر فاليتا ؟

بالإضافة إلى كونها واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، فإنها تنفذ أيضاً حملة للاستدامة، وهي قيم أساسية بالنسبة لنا لدى أتش آند إم. لقد كان من المهم بالنسبة لنا أن نفكر في الاستدامة عندما كنا نقوم بتصميم فستانها، مع عدم المساس بالتصميم واستخدام المزيد من المواد المستدامة. إن فستانها الأزرق المصمم خصيصاً من أجلها مغطى بأكثر من 0111 بتلة من الحرير العضوي المقطعة يدوياً والخرز البلاستيكي المعاد تدويره، والذي يرتكز على قاعدة من حرير التافتا، مع شبكة منسوجة تقني اً. كما توجد أيضاً بتلات مقطعة بالليزر مع أفلام عاكسة للحرارة والتي تلمع فعلياً عندما يسلط الضوء عليها. إنني أحب الطريقة التي يجمع بها هذا الفستان بين الصنعة اليدوية والماكينة، كما أنه يعكس أيضاً التزام أتش أند إم بالمواد الأكثر استدامة التي تمثل جزءاً من مستقبل الموضة.

ماذا عن مظهر جنيفر هادسن ؟

هناك الكثير من التفاصيل المتشابكة التي تبدو واضحة في فستان جنيفر هادسن. إن الجزء الأعلى من الفستان عبارة عن ست طبقات من الحرير التي تم تطريزها يدوياً مع الربطات الفرنسية، وصف من الخرز، فضلا عن زهور الترتر المصنوعة يدوي اً. هذا التطريز يقل تدريجياً إلى أسفل الفستان ليتحول إلى صفوف من الكريستال والتول المجمع يدوياً.

هل من الممكن أن تحدثنا عن تصاميم الرجال لكل من لاكي بلو سميث و تيدي تشارلز ؟

بالنسبة لضيوفنا من الرجال، لقد رغبنا في إبراز طريقتين مختلفتين لأزياء الرجال في مثل هذه المناسبة الهامة. تم تصميم مظهر التوكسيدو لـ xx للارتداء في المساء مع لمسة عصرية تعكس أجواء القرن الحادي والعشرين. ويتميز هذا التصميم بقصة توكس مع أكتاف قوية وخصر ضعيف، وأزرار شوارفسكي، مثل قميصه الأبيض. ويرتدي ذلك مع بنطلون من الجلد بطبقة معدنية زرقاء، بما يضفي مظهراً أكثر حدة. أما بالنسبة ل xx فقد رغبنا في إضفاء مظهر عصري على التوكس الكلاسيكي، وذلك من خلال بذلة التوكسيدو من الصوف الأسود مع طية من الساتان الحريري، و قصة حادة تبدو غاية في الأناقة.

هل ترى أي اتجاهات للموضة في التصاميم التي تم ابتكارها من أجل معرض كوستيوم إنستيتيوت بنفت؟

إن الاتجاه الأكبر هو التفرد والتصاميم الشخصية. إن كل ضيف يرتدي تصميماً يعكس شخصيته، وهذا أمر هام بالنسبة لنا في أتش آند إم. إننا نشعر بالسعادة في أن يأتي عملاؤنا من جميع أنحاء العالم إلى أتش آند إم لكي يبحثوا عن الأزياء التي تناسبهم وتكشف عن طابعهم الشخصي. إنها تجربة ممتعة في أن نفكر في الطابع الشخصي عند مثل هذا المستوى الملهم، ونخلق هذه التصاميم لمعرض كوستيوم إنستيتيوت بنفت.