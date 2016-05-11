بالفيديو والصور.. محافظ كفرالشيخ يشهد مهرجان "انطلاقة وليست إعاقة"

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، يشهد مهرجان "انطلاقة وليست إعاقة" لذوى الاحتياجات الخاصة، بالصالة المغطاة بالشباب والرياضة بمدينة كفرالشيخ.

المهرجان نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، بحضور اللواء أحمد الطرابلسى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عزت محروس وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الستار ووليد رجب ممثلى مكتب وزير الشباب والرياضة لذوى الاحتياجات الخاصة ، والدكتور مصطفى الحلو مدير شئون الإعاقة بكفرالشيخ ، وعدد من قيادات التربية والتعليم والشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وشاركت فى المهرجان مدارس التربية الفكرية والأمل بالتربية والتعليم، وإدارات ومراكز الشباب بالمحافظة ، حيث قدموا عددا من العروض الرياضية والمسرحية والفنية والموسيقية، فى حضور عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وقال محافظ كفرالشيخ ، إن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لها دور كبير فى دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، وتحديداً فى تقديم الخدمة التعليمية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ، وتدريب وإعداد ودمج لذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع وتحويلهم من قوى معيلة إلى قوى منتجة ومؤثرة بالمجتمع وذلك من خلال تدريبهم على الإنتاج وتأهيلهم اجتماعيًا ومهنيًا .

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