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عمر بازل – أشرف قاسم لـ في الجول: يمتلك ميزتين عن صلاح والنني

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عمر بازل – أشرف قاسم لـ في الجول: يمتلك ميزتين عن صلاح والنني عمر بازل – أشرف قاسم لـ في الجول: يمتلك ميزتين عن صلاح والنني

يرى أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق أن عمر جابر لديه فرصة كبيرة للتألق في بازل بسبب عدة أمور، منها ميزتين عن لاعبي الفريق السابقين واللذين يلعبان لروما وأرسنال على الترتيب، محمد صلاح ومحمد النني.

ووقع جابر على عقود انتقاله لبازل لمدة أربعة مواسم تبدأ من الصيف المقبل مقابل مليون و650 ألف يورو.

ويتحدث FilGoal.com مع نجوم الكرة المصرية لمعرفة ماذا سينتظر جابر مع بازل ومدى إمكانية نجاحه من عدمه والفارق بينه وبين الثنائي محمد صلاح ومحمد النني.

وكل ما يلي على لسان أشرف قاسم..

"عمر جابر يتحدث الإنجليزية، ولكن في سويسرا يتحدثون الفرنسية. المشكلة ليست عويصة، يستطيع التعامل بالإنجليزية حتى يتعلم الفرنسية ليصبح التعامل أسهل. هذا أمر ليس بالصعب".

"مشاركاته في البداية قد تكون قليلة. سيحتاج وقتا للتأقلم والتعود على الأجواء وطريقة لعب بازل، عليه أن لا يمل أو ييأس، عمر لديه القدرة على ذلك وأرى أنه سيتأقلم سريعا".

"أتوقع له النجاح بكل تأكيد. عمر يشبه صلاح والنني في الالتزام والجدية والاجتهاد، ولديه ميزتين مهمتين عنهما".

"عمر يستطيع اللعب في 4 مراكز، الظهير الأيمن ووسط الملعب المدافع والمهاجم وخلف المهاجم".

"كما أن جابر يذهب إلى بازل وأمامه نموذجين مصريين نجحا في نفس النادي. من الممكن أن يستفيد بتجربتهم ويصل لهدفه وهو الانتقال لنادي أفضل في أوروبا".

"ذلك الأمر على عكس صلاح والنني، حين ذهبا لسويسرا لم يكن أمامهما أي تجربة تفيدهما".

"بديل عمر في الزمالك؟ أحمد توفيق".

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فيديو اليوم السابع