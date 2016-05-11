ويلبك يغيب عن أرسنال 9 أشهر.. ' سأعود أقوى '

تلقى أرسنال ضربة موجعة بعد تأكد غياب مهاجمه الإنجليزي داني ويلبك عن الفريق لمدة 9 أشهر.

وكان ويلبك قد خرج مصابا أثناء لقاء الفريق مع مانشستر سيتي، والذي انتهى بالتعادل 2-2.

وخضع ويلبك لجراحة في غضروف الركبة اليمنى، وأعلن أرسنال أن مدة غياب اللاعب حتى الشفاء الكامل ستمتد لـ9 أشهر.

وكان ويلبك قد غاب عن أرسنال أغلب فترات هذا الموسم، وعاد ليسجل 5 أهداف في بطولة الدوري.

وصار غياب ويلبك مؤكدا عن قائمة إنجلترا في يورو 2016، إلا أنه كتب عبر "تويتر": "سأعود أقوى".

وبذلك لا يمتلك أرسنال سوى أوليفييه جيرو كمهاجم صريح في قائمة الفريق.