بالفيديو والصور.. جامعة كفر الشيخ تشهد مؤتمر الحلم لذوى الاحتياجات الخاصة

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مؤتمر الحلم لذوى الاحتياجات الخاصة، الذى نظمته كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، والدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح عميد كلية التجارة، ونواب وعمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والدكتورة شرين أبو وردة مقرر المؤتمر ووكيل كلية التجارة، ووكلاء وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور مصطفى الحلو مدير شئون الإعاقة، وقيادات متحدى الإعاقة بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد كبير من متحدى الإعاقة، وذلك لمناقشة الاحتياجات الاجتماعية والمجتمعية الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.

واستمع محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة، لعدد من طلبات متحدى الإعاقة، ومنها السماح بدخول الجامعة بسيارتهم الخاصة، محو الأمية لذوى الاحتياجات الخاصة، والسماح لهم بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بمراكز الشباب.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تولى أهمية كبيرة لحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يؤكد الدستور ضمان الفرص التعليمية المتكافئة لجميع الأصحاء والمعاقين منهم داخل أجهزة التعليم الرسمية، مضيفًا أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 صدر متضمنًا فصلاً خاصًا عن رعاية الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيله ودور الدولة والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية فى تقديم الخدمة التعليمية للطفل ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المحافظ، أن هناك تمثيلاً مشرفًا لذوى الاحتياجات الخاصة بجميع قطاعات الدولة، الذين يمثلون رمزًا مصريًا خالصًا قادرًا على التحدى والإرادة"؛ وهم شركاء فى مسئولية الوطن، ونعمل وفق منظومة متكاملة لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، وإيجاد حلول لمشاكلهم وأزماتهم، مشيراً إلى أن المحافظة لها رؤية فى توفير حياة مستقرة لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص حول استثمار طاقات ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين أثبتوا أنهم إضافة لسوق العمل.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، أن الحكومة تحرص على تقديرها والتزامها للمعاقين بتنفيذ حكم القانون بشأن تعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تحرص على توفير فرص عمل لهذه الفئة من ذوى الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف "القمرى"، أن الدولة وضعت إستراتيجية متكاملة لتقديم الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم بمؤسسات التأهيل الاجتماعى، باعتبارها مؤسسات تدريب وإعداد ودمج لذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، وتحويلهم من قوى معيلة إلى قوى منتجة ومؤثرة بالمجتمع، وذلك من خلال تدريبهم على الإنتاج وتأهيلهم اجتماعيًا ومهنيًا.

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