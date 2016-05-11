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محافظ الدقهلية يشيد بجهود "الثقافة" ويطالب المسئولين بالمزيد

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محافظ الدقهلية يشيد بجهود "الثقافة" ويطالب المسئولين بالمزيد محافظ الدقهلية يشيد بجهود "الثقافة" ويطالب المسئولين بالمزيد
أشاد المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بجهود قطاع الثقافة والإنجازات التى حققها القطاع فى مجال الأنشطة الثقافية المتنوعة، التى نُفذت خلال شهرى مارس وأبريل، بجميع بيوت وقصور الثقافة على مستوى المحافظة.

ونُظمت 9 معارض فنية، فى مجال الفنون التشكيلية، جسدت جمال الطبيعة والريف، واستهدفت تعظيم الانتماء لدى الشباب ومرتادى المعارض.. وفى مجال الثقافة السينمائية عُرِضت ثلاثة أفلام لطلاب المدارس فى سندوب وشربين ودكرنس.

وقدمت عروض مسرحية وندوات فكرية لفرق الهواة والفلاحين، فى مجال المسرح، وكانت الندوات عن المسرح بنص الشعوب ومسرح الثقافة الجماهيرية، وفى مجال الفنون الشعبية تم تقديم العديد من عروض الفن الشعبى لفرق السمسمية والسيرة والموال، وفى مجال الدراسات والبحوث الثقافية تم تنفيذ عدد من الندوات والمحاضرات التى تضمنت ثقافة القرية وتنظيم الأسرة وسيكولوجية المرأة والذكاء الاصطناعى والحفاظ على البيئة ومعالجة ظاهرة أطفال الشوارع.

كما قدم قطاع الثقافة خلال ذات الفترة عددًا من الأنشطة الثقافية والفكرية، من خلال الندوات والمحاضرات واحتفاليات فى المناسبات القومية والأعياد الإقليمية وعيد الأم وتحرير سيناء ومهرجان شعراء القمة وأعياد الربيع، وفى مجال الشئون الثقافية تم إقامة عدد من نوادى الأدب بعدد من مراكز المحافظة وفى مجال المحاضرات والأمسيات والندوات، وتم تنفيذ 17 ندوة ومحاضرة فى موضوعات اجتماعية وإدارية مثل، دور الأسرة، ومكافحة الفساد، وتعظيم الانتماء، وأدب الحوار، وشخصية ، والتوازن العادل فى المجتمع الإنسانى، وإقامة معارض للكتب الدينية والفكرية والثقافية والسياسية، بالإضافة إلى تقديم 6 مسرحيات خلال أبريل الماضى فى عدد من بيوت الثقافة شاركت فيها الفرق القومية والفلاحون والهواة.

ووجه المحافظ لكل من الدكتور إيهاب الزهرى وكيل وزارة الثقافة وطارق عميرة مدير عام الثقافة بالدقهلية، بضرورة بذل المزيد من الجهد فى المرحلة المقبلة ليشهد قطاع الثقافة بالدقهلية نقلة نوعية تليق بمحافظة الدقهلية، التى تميزت على مر التاريخ بإنجاب الأعلام فى كافة مجالات الفكر والأدب والسياسة والفن والدين، والذين أثروا الفكر الإنسانى فى مصر والعالم.


>ثقافة الدقهلية تحتفى بـ"ليلة النصف من شعبان"
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