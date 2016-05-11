تعيين شقيق رئيس لجنة التعليم العالى بـ"النواب" قائما بأعمال رئيس جامعة سوهاج

أصدر الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، قرارًا بتعيين الدكتور أنيس شيحة شقيق الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم العالى بمجلس النواب، قائمًا بأعمال رئيس جامعة سوهاج خلفًا للدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة المنتهية ولايته .

يذكر أن شيحة كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وتنتهى مدة عمله بهذا المنصب فى 23 مايو الحالى وأنه سوف يحال للمعاش لبلوغه السن القانونية فى يناير المقبل.

ويذكر أن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المنظم للجامعات بشأن تحديد مسئوليات تنظيم وزارة التعليم العالى تنص على يكون لكل جامعة 3 نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى أداء شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه -أى انتهاء مدته- وبهذا يكون الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب هو القائم بأعمال رئيس الجامعة بعد انتهاء مدة عمل الدكتور أنيس شيحة كنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا كأقدم نائب بالجامعة فى 23 من هذا الشهر .

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