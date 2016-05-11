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رئيس تحرير مجلة "أفريك آسى": السيسى تفادى المؤامرة ضد مصر والعالم العربى

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رئيس تحرير مجلة "أفريك آسى": السيسى تفادى المؤامرة ضد مصر والعالم العربى رئيس تحرير مجلة "أفريك آسى": السيسى تفادى المؤامرة ضد مصر والعالم العربى
قال رئيس تحرير مجلة "أفريك آسى"، ماجد نعمة، أن الدول الغربية تحالفت مع تيارات الإسلام السياسى منذ قديم الأزل، مشيرا إلى أن نابليون بونابرت عندما غزا استخدم الإسلام والقرآن من أجل تمرير غزوته الاستعمارية من خلال رسالته التى وجهها للمصريين، مشيدا بدور الرئيس السيسى فى تفادى المؤامرة على مصر.

وأكد أنه قال فى رسالته: "أنا مسلم وتوحيدى واخلد ذكرى الرسول محمد وهدفى إقامة نظام على أسس ومبادئ القرآن لإسعاد البشرية"، موضحا أن الغرب من خلال ما يسمى الربيع العربى دعم الإخوان للوصول إلى سدة الحكم فى تونس وفى مصر، مشيرا لتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسى من تصحيح المسار وتفادى المؤامرة الكبرى ضد الشعب المصرى والعالم العربى عموما.

وأكد رئيس تحرير "مجلة أفريك آسي" فى محاضرة بعنوان "النموذج المصرى فى مكافحة الارهاب واحتواء الاسلام السياسى " بجامعة السوربون إن الغرب ومنذ حرب افغانستان يعيش فى حالة تواطؤ مع بعض المجموعات الإرهابية فى ظل حسابات سياسية، مؤكدا أن تجربة الإخوان فى الحكم فى تونس وفى مصر أدت إلى الافلاس السياسى والاقتصادى وحتى الأخلاقى لجماعة الإخوان.

وعرج نعمة فى ختام مداخلته على دور إيران فى تفكيك المنطقة العربية مؤكدا أن النظام الإيرانى معاديا لإسرائيل ظاهريا وحليفها باطنيا، وأن سياسة إيران ستبقى مستمرة هكذا ولا يمكن تغيرها.

- السيسى يؤكد أهمية التصدى لاستخدام الإرهابيين للمواقع وشبكات التواصل
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مصر 365

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