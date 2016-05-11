أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمير أنطون تادرس : أنا مسامح الإرهابي اللي فجر الكنيسة وربنا يغفر له -
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
البرلمان || للعاملين بالقطاع الخاص إقرار صرف علاوة دورية 7% في يناير من كل عام -
على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا -
ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين -
الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً بفرض الطوارئ رغم "تأجيل مناقشته" بالنواب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد ..و 12 إجراء استثنائي يترتب على القرار -
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سامح شكرى: الإسلاموفوبيا تساعد على تزايد انضمام الشباب للتنظيمات الإرهابية

Google+ Print
سامح شكرى: الإسلاموفوبيا تساعد على تزايد انضمام الشباب للتنظيمات الإرهابية سامح شكرى: الإسلاموفوبيا تساعد على تزايد انضمام الشباب للتنظيمات الإرهابية
أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن استغلال الجماعات الإرهابية للتطرف من خلال التكنولوجيا فى وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى هى أحد أهم الأسباب التى تساعدها على تحقيق رسائلها بشكل غير مسبوق، وضرورة التصدى لظاهرة الإسلام فوبيا، قائلا "ظاهرة الإسلام فوبيا تساعد على انتشار الأفكار المتطرفة وتزايد انضمام الشباب للتنظيمات الإرهابية".

وأشار "شكرى"، خلال كلمته بمجلس الأمن، إلى أن الأمر يستوجب عليهم للتصدى لظاهرة الإسلام فوبيا ضرورة إعادة النظر فى السياسات الخاصة ومواجهة خطاب الكراهية وتشويه رموز الدين الإسلامى.

وطالب "شكرى" مجلس الأمن والمجتمع الدولى بعدة إجراءات حتى ينجح التحرك المطلوب لمواجهة ظاهرة الإرهاب، قائلا "التحرك المطلوب لمجس الأمن والمجتمع الدولى حتى يكون ناجحا عليه أن يتضمن قواعد استرشادية وهى الاستفادة من الجهود التى تقوم بها المؤسسات الدينية الوسطية والبناء عليها وتوضيح المفاهيم الحقيقة للأديان".

واستكمل: "تأيد الدول والمجتمعات بما فى ذلك الغربية على عدم الربط بين أى دين أو ثقافة أو شعب وبين الإرهاب، وإقرار التشريعات الوطنية اللازمة لتجريم نشر الرسائل والأيدلوجية الإرهابية وعدم المساس بمبدأ حرية التعبير".

وأكد وزير الخارجية فى كلمته أمام مجلس الأمن، أن هناك جهدا كبيرا مبذولا من الأزهر ودار الافتاء ويمتد نطاقه ليشمل العديد من دول العالم.

سامح شكرى يدعو مجلس الأمن للوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الإرهاب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365