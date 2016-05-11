المصريين الأحرار يطالب «الوزراء» بالكشف عن أسباب حرائق «العتبة والأزهر»

مراسل «ONA»

طالب المهندس محمد البيلي، الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، رئاسة الوزراء بالكشف عن أسباب الحرائق التي شهدتها المناطق الحيوية في القاهرة “العتبة والأزهر” والاعلان عن آليه كيفية تعويض التجار والسعي لاستيعاب الأزمة.

وقال البيلي، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إنه يجب علي الحكومة التحرك لاستيعاب تلك الأزمة واحتواء غضب التجار وأصحاب المحالات في تلك المناطق.

أشار إلى أن تصاعد الأزمة واستمرار الحرائق لساعات طويلة نشأ عن تواجد عدد كبير من البائعين الجائلين في المنطقة كانوا سببا في إغلاق كافة الطرق نظرا لتواجدهم وطبيعة حياتهم في الشوارع، ولم تحرك المحافظة أو الحي أو الشرطة أي يد لإبعاد هؤلاء الباعة مثلما حدث في وسط القاهرة و شارع الجلاء.

تابع “أن تواجد الباعة الجائلين في تلك المناطق تسبب في أداء تفاقم الأزمة بين ضجر التجار والمحلات المرخصة التي تسدد الضرائب والتأمينات في حين أن هؤلاء الباعة لا يدفعون أي تكاليف وبالتالي يكونوا سوق موازي رهيب لا تعلم الحكومة – أو تعلم – عنهم شيئا”.