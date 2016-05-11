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فرج عامر يتقدم بـ4 مشروعات قوانين خلال 45 يومًا

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فرج عامر يتقدم بـ4 مشروعات قوانين خلال 45 يومًا فرج عامر يتقدم بـ4 مشروعات قوانين خلال 45 يومًا

محمد فرج عامر

تقدم النائب محمد فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة، بـ4 مشروعات قوانين خلال شهر ونصف، حيث تعد هذه سابقة برلمانية من نوعها.

وقال عامر، في بيان صادر عنه اليوم، إنه تقدم بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات موقعة من 121 نائبًا، كما تقدم بمشروع قانون العدالة الانتقالية موقع من 121 نائبًا، كما تقدم بمدونة سلوك العمل البرلمانى .

 وأضاف أنه جار توقيع قانون المجلس الوطنى للشباب، كأول قانون للشباب ويهتم بتشغيل الشباب والتعامل مع قضية البطالة الخاصة بالشباب، وانشاء بنك للشباب يمول مقترحات ومشروعات شبابية.

وعبر عن فخره بعمله البرلماني، وأنه لن يألوا جهدا فى خدمة من خلال تشريعات تخدم مصرنا الحبيبة، لاسيما وأننا نحتاج إلى تطوير فى المنظومة التشريعية كآلية جديدة للتعامل مع الفساد والقضاء عليه.

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