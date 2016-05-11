تأجيل محاكمة عامل “ألوميتال” بتهمة ترويع طفلة لجلسة ٨ سبتمبر

مراسل «ONA»

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة الكلية محاكمة “محمد.ق”، 19 عامًا، عامل ألوميتال، في إتهامة بالشروع في سرقة نقود من شقة سكنية وترويع طفلة، 12 عامًا، وحيازة سلاح أبيض، إلى 8 سبتمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع وسماع أقوال شهود الاثبات.

وجاء بأمر الاحالة الصادر في القضية التي حملت رقم 1516 لسنة 2016 جنايات الساحل والمقيدة برقم 74 لسنة 2016 كلي شمال القاهرة، أن المتهم شرع فى سرقة منقولات” مبالغ نقدية” المملوكة للمجنى عليها “أماني سيد إسماعيل”، وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على نجلتها الطفلة “ضحى أحمد محمد” بأن كسر نافذة مسكنها وتسلل إليها وما إن رآها حتى استل سكينًا وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي.

وطالب المحاميان محمد والي وطارق اليماني بالجلسة، شماع شهود الاثبات ومناقشتهم وضم دفتر أحوال قسم شرطة الساحل، فضلا عن عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان الاصابات الموصوفة بها، مع طلب استدعاء المجني عليها والمبلغة “والدتها” والضابط شاهد الاثبات بالقضية.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما تقدمت والدة الطفلة ببلاغ إلى القسم تم على إثره القبض على المتهم وتوجيه الاتهامات له، ثم أذاعت قناة “الحياة 2″ في حلقة ببرنامج “مهمة خاصة” تصويرا للواقعة، على النحو المبين بالتحقيقات.