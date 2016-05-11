مفاجأة.. الروبوت ينافس الأطباء فى إجراء العمليات الجراحية

قال باحثون إن السماح لأجهزة الروبوت بإجراء العمليات الجراحية بمفردها قد يعطى نتائج أفضل للمريض، وفى تجارب على الخنازير كانت الغرز التى خيطتها أجهزة الروبوت بمفردها بنفس مستوى تلك التى يخيطها الجراحون المتمرسون بل ربما أفضل.

وقال الدكتور بيتر كيم، من معهد الشيخ زايد للابتكار الجراحى للأطفال التابع للشبكة الوطنية لصحة الأطفال فى واشنطن، والذى قاد فريق الدراسة، إن نفس الأمر قد ينطبق على البشر، مضيفًا أن الرسالة الرئيسية هى أنه إذا حصل الجراحون على أدوات ذكية سواء كانت تعمل بشكل مستقل تمامًا أو شبه مستقل فيمكننا الحصول على نتائج أفضل."

وقال كيم لـ"رويترز هيلث" إن الجراحات التى تجريها أجهزة الروبوت أصبحت شائعة فى الولايات المتحدة لكن الأجهزة المتاحة حاليًا تعمل بأيدى الجراحين أنفسهم، وأردف أن أجهزة الروبوت التى تعمل بشكل مستقل تمامًا ستكون أكثر اتساقًا من البشر، وتابع قائلا: "مهما كانت أيدى الجراحين ثابتة دائمًا ما تنتابها رجفة."

وكتب الباحثون فى دورية العلوم الطبية التطبيقية أن الاستعانة بأجهزة الروبوت التى تعمل بشكل مستقل فى بعض جراحات الأنسجة الرخوة التى تجرى سنويًا فى الولايات المتحدة وعددها 44.5 مليون جراحة قد يحد من الأخطاء البشرية ويحسن كفاءة الجراحة ويقلل وقتها.

ولرؤية ما إذا كانت أجهزة الروبوت ستنجح فى مهامها الجراحية بمفردها ابتكر الباحثون الروبوت الذكى المستقل الذى يتألف من ذراع وأداة لخياطة الجروح وتقنيات للتصوير.

ويستخدم الروبوت برنامج كمبيوتر يضم أفضل الممارسات الجراحية لتحديد أين وكيف تتم خياطة الجرح.

وفى البداية اختبر الباحثون قدرة الروبوت على خياطة قطعتين من أنسجة الخنازير. وبشكل عام تفوق الروبوت الذى يعمل بشكل مستقل على الجراحين البشر وعلى أجهزة الروبوت المستخدمة حاليًا فى الجراحات.

ثم قارن الباحثون مهارات الروبوت بمهارات الجراحين فى إعادة توصيل أمعاء مقطعة فى خنازير حية. وجاءت نتائج العمليات التى أجراها الروبوت متسقة مع نتائج جراحات الأطباء المهرة.

ومع ذلك لا يزال هناك شوط طويل يتعين أن تقطعه الجراحات التى تعتمد بالكامل على الروبوت قبل البدء فى تعميمها.

وقال الدكتور كينيث ليليموى رئيس قسم الجراحة فى مستشفى ماساتشوستس العام فى بوسطن إن الأمر يتطلب اختبار هذه التكنولوجيا بأكثر من شكل.

وأضاف ليليموى الذى لم يشارك فى الدراسة الجديدة "هو شيء مثير بالتأكيد لكننا بحاجة لمزيد من الأدلة."

>وأوضح قائلاً: إنه حتى لو أظهرت الأدلة أن هذه التكنولوجيا تجرى جراحات بنفس كفاءة الجراحات التقليدية فإنه يجب أخذ عنصر التكاليف فى الاعتبار.

ومضى قائلا: إنه لا يساوره قلق من أن يحل جهاز روبوت محله لأن الكثير من القرارات الجراحية لا يمكن أن تتخذها أجهزة الكمبيوتر.

وأضاف: "لا تختلف الجراحة عن أى مجال آخر.. بوسع التكنولوجيا دائما أن تجعلنا أفضل."

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