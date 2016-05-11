5 طرق طبيعية لمواجهة حر الصيف "القاتل"

وفى هذا التقرير نقدم 10 طرق طبيعية للتغلب على الحر القاتل:

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يأتى الصيف كل عام محملاً بحر أكثر من الحر الذى سبقه، وفى هذه الظروف التى ترتفع فيها معدلات التلوث يتحول الموضوع من كونه ارتفاع مجرد فى درجات الحرارة إلى كونه "جو خانق" يعانى فيه الناس ويفقدون الكثير من حيويتهم.>1- احتفظ بزجاجة ماء: اجعل الماء سلاحك الدائم لمواجهة الحر القاتل، احتم دائمًا بزجاجتك "المائية">2- ارتد الملابس القطنية: يمثل ارتداء الملابس القطنية حلاً ناجحًا لمواجهة التعرق المستمر>3- استدع المقاومة الداخلية: الحر القاتل يمثل خطرًا كبيرًا لكن استدعاء المقاومة الداخلية يمثل طوق نجاة فى بعض الأحيان>4-اخفض وزنك: ينعكس الوزن على الكفاءة الداخلية فالحيوية تنخفض بارتفاع الوزن وزيادة معدلات السمنة.>5- الاستحمام الغزير: كلما غمر الجسم مزيدًا من الماء فإن ذلك يخفض درجة حرارة الجسم ويمنحه المزيد من الاسترخاء