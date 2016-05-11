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هل يتزوج الأمير هاري ابنة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش؟

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الأربعاء 11-05-2016 16:05

تعرض الأمير هاري Harry لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال استضافته في برنامج تلفزيوني على ان بي سي الأمريكية الذي تقدمه جينا بوش هاغر Jenna Bush Hager ابنة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش George W. Bush.

فخلال تطرقها للحديث عن حياته الشخصية، أخبرها الأمير البالغ من العمر 31 عاماً أنه أعزب حالياً لكنه يتمنى أن يكون لديه أطفال، فما كان من جينا الا أن عرضت عليه أن يتزوج أختها التوأم باربرا Barbara Bush اذ أنها عزباء حالياً وتحب الأطفال أيضاً.

وبذكاء لافت وخجل ظهر جلياً على وجهه لم يرفض الأمير الاقتراح وقال:"يمكن ان نتحدث ولكن ليس على الهواء"، فوعدته جينا البالغة من العمر 34 عاماً أنها ستعطيه رقم هاتف شقيقتها، وأطلقت عليه مازحة صفة "نسيب" آل بوش.

وأكدت جينا في نهاية الحوار أنها على يقين أن شقيقتها باربرا ستقتلها بعد انتهاء الحلقة بسبب الاحراج الذي سببته لها.

يذكر أن الأمير هاري لم يدخل في علاقة عاطفية منذ انفصاله عن عارضة الأزياء الجميلة Cressida Bonas عام 2014.

 

الأمير هاري مستاء من الصحافة.. ما السبب؟

 

 

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