ليلى علوي تصطحب ابنها إلى كواليس تصوير مسلسلها

تصطحب الفنانة ليلى علوي نجلها بالتبني خالد أثناء تصوير بعض مشاهد مسلسلها "هي ودافنشي" مع الفنان خالد الصاوي.

ومن المعروف أنّ ليلى لا تحبّذ ترك خالد لوحده مدّة طويلة، لذا تقوم اليوم بتكثيف تصوير مشاهدها كي تنجز القسم الأكبر من المسلسل قبل حلول شهر رمضان الذي تفضّل قضاءه مع العائلة.

يذكر أنّ المسلسل يجمع ليلى بخالد الصاوي للمرة الثانية، بعد أن سبق وشاركا في مسلسل "حديث الصباح والمساء".

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