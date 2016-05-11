زين العمر يردّ على عادل كرم: من يدوس على قدمي أدوس على رأسه

بيروت_ سيدتي نت

إستضاف الفنان عادل كرم في برنامج "هيدا حكي" الفنان سلام الزعتري، وسأله خلال الحوار الذي أجراه معه "من هو الفنان الأكثر غباءً"، فرد عليه سلام الزعتري"زين العمر"، وفي نهاية الحوار سأل عادل ضيفه سلام "ما هي الكلمة الأخيرة التي ترغب بقولها؟"، فأجابه سلام " ما يتصل فيّ زين العمر".

هذا الكلام المسيء، أثار غضب الفنان زين العمر، الذي نشر عقب انتهاء الحلقة مجموعة تغريدات "من العيار الثقيل" طالت عادل كرم وضيفه.

وفي دردشة مع "سيدتي نت" قال الفنان زين العمر"مع إحترامي لعادل كرم، الذي هو صديق لي، فإنه منذ أن بدأ بالبرنامج وهو يعرض "إسكتشات" عني وعن غيري، ولم أردّ عليه يوماً من الأيام، ومن يعود إلى الحلقات السابقة، يجد أنه كان يعرض اسكتشات لا تحتمل وأنا لم أكن أرد عليه، لأنه كوميديان ومن حقّه أن يقدّم في برنامجه كل ما يريده، ولكن عندما يصل الأمر به إلى السخرية مني في مواضيع شخصية تتعلّق بكرامتي، فلن أسمح بذلك لعادل ولا من هو أكبر منه".

وعما إذا كان عادل مرّر تعليق سلام الزعتري، بين المزح والجدّ، بما أنه تجمع بينهما علاقة صداقة، ردّ زين العمر" هل سمعتت أنني شتمت أحداً أو أذيت أحداً في يوم من الأيام؟ أنا لا أتطاول على أحد ولا أسمح لأحد بأن يتطاول عليّ. شهاداتي وعلمي وشهرتي، "بيشرفوا أكبر واحد مثله"، وغير مسموح لأحد بالتطاول عليّ بكلام غير لائق. لنعتبر أن عادل غير مسؤول عن كلام سلام زعتري، لكن هل يحق له ان يسأل ضيفه "من هو أغبى فنان!". هو ترك الجواب لضيفه ولكنني لم أسمعه يعترض على كلامه، بل مرره بضحكة، ثم عاد وسأل سلام الزعتري، الذي لا أعرفه ولم أسمع به، "ما هي الكلمة الأخيرة التي تحب أن تقولها"، فأجابه "ما يتصلّ فييّ زين العمر". فهل طرد سلام الزعتري من محطة "الجديد" يدفعه إلى تحقيق الشهرة على كرامات الناس؟".

وعما إذا كان قد اكتفى بالرد على عادل كرم، بالتغريدات التي كتبها على "تويتر" أم أنّه سيلجأ إلى خطوات أخرى، قال زين العمر" انا أدرس الموضوع مع المحامي. الـ"أدمنز بلش عندي"، وانا اشكر غيرتهم عليّ، ولكن من يدعس على أجري بدي إدعس على رأسه. يشرفني الغباء الذي اتهموني به ولكنني بكل تواضع وغرور أقول لا احد يمكن أن يضاهيني في الوطنية والفن والصوت".

وعما اذا كان أي من العاملين في برنامج "هيدا حكي" كالمخرج ناصر فقيه أو الفنان عادل كرم، حاول الاتصال به، أجاب" ما بدي أحكيهن ولا يحكوني" واذا اتصلوا بي لن أرد عليهم. المطلوب هو اعتذار علني في البرنامج الذي أخطأوا به في حقي وعندها لكل حادث حديث. الاتصالات لم تتوقف من المحبين والصحافة اللبنانية، وهي "زعلانة" من تصرفات عادل كرم. تاريخي بالوطنية يشرفه، وانا دافعت وسوف أستمر بالدفاع عن لبنان حتى الرمق الأخير و"مش واحد متل سلام زعتري وعادل كرم بيستلمونا بطريقة... عيب".

وعما إذا كان يقصد بكلامه عادل كرم أو سلام الزعتري، في التغريدة التي استعمل فيها كلمة "حشاش"، رد زين العمر" كل واحد في مسلة بظهره بتنعره".

وهل كان يقصد بكلامه عادل كرم عندما كتب على تويتر" : "تركت إبنك يا بلا مخ"، رد ايضاً" كل واحد في مسلة بتنعره. جوابي كان رداً على إتهامي بالغباء، وأنا لم أعتد على أحد. ماذا يعرف هو عن شهاداتي! والفن الذي قدمته يشرّفه ويشرّف من هو أكبر منه. عادل كرم طالني في أكثر من حلقة وبسخرية وكنت أسكت، ولكن ممنوع التجريح بالظهر. إذا أطل عادل كرم وقال "لا دخل لي في هذا الموضوع لان ضيفي هو الذي قال الكلام"، فإنني أقول له أنت المسؤول عن البرنامج ومعك معدون في البرنامج ويفترض أن يقولوا في إذنك " يجب أن ترد على ضيفك ولا يحق لك السكوت على الإساءة بدل السكوت وتمريرها بضحكة. هو مطالب بإعتذار مني على الهواء في برنامجه، وفي حال لم يعتذر هو حرّ وأنا حرّ".