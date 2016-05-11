بالأرقام: إيرادات السينما تذبح رامز جلال وغادة عبد الرازق بسكين "الحب"

المجتمع يبحث دوماً عما ينقصه، وشباك إيرادات السينما المصرية بموسم الربيع، كشف عن نقص شديد في الحب، وزهد أشد في أفلام الكوميديا والإثارة المصنوعة وفقاً لمقادير الخلطة السبكية، والنتيجة الصادمة أن النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق وفيلمها "اللى اختشوا ماتوا" والكوميديان رامز جلال بفيلمه "كنغر حبنا" تم ذبحهما بسكين الفيلم الرومانسي "هيبتا"، بينما خرج علي ربيع من المنافسة بسبب السرقة، وأثبت عمرو عبد الجليل أنه "فص ملح وداخ"!!

يشار أن الأرقام الواردة في التقرير لا يمكن اعتبارها رسمية فمصدرها شركات التوزيع السينمائي، بعدما توقفت غرفة صناعة السينما عن إصدار تقريرها الرسمي لوجود شبهة ترويج لبعض الأفلام على حساب بقية الأعمال المنافسة، كما رفضت مصلحة الضرائب الكشف عن الأرقام الحقيقية لتذاكر دور العرض.

هيبتا يذبح الجميع

فيلم "هيبتا" المحاضرة الأخيرة حقق رسمياً 17 مليون جنيه في موسم الربيع، وينتظر أن يتم الرقم 20 مساء الأربعاء خاصة وأنه رفع لافتة كامل العدد للمرة الأولى على حفلات العاشرة صباحاً بدور العرض المصرية، رغم بدء موسم الامتحانات المدرسية، وستتضاعف الأرقام الأسبوع المقبل مع بدء عرض الفيلم في دول الخليج.

فيلم "هيبتا" بطولة جماعية للنجوم نيللي كريم وياسمين رئيس وماجد الكدواني وعمرو يوسف وجميلة عوض وأحمد مالك وهاني عادل وأحمد بدير، شيرين رضا، والطفلين عبد الله عزمي ولينة بن حمان،وقام بكتابة السيناريو وائل حمدي نقلا عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق ومن إخراج هادي الباجوري.

حسن وبقلظ

فيلم "حسن وبقلظ" للثنائي الشاب علي ربيع وكريم فهمي والنجمة يسرا اللوزي ، تعرض لضربة موجعة بعد تسريب نسخة كاملة عالية الجودة لمواقع التواصل الاجتماعي، ومع هذا احتفظ بالمركز الثاني بإيرادات بلغت 8 ملايين جنيه مصري، فقط رغم التكهنات بأنه سيجتاح إيرادات موسم الربيع.

كنغر حبنا

يبدو أن النجم رامز جلال محظوظ بالمقالب فقط، فقد شهد فيلمه الجديد "كنغر حبنا" انتكاسة كبرى، فرغم طرحه للعرض بأكثر من 53 قاعة ، إلا أنه لم يحقق إلا 3 ملايين جنيه فقط، وجاءت سرقة نسخة عالية الجودة وطرحها عبر مواقع الانترنت لتفقده الأمل في تحقيق أي أرقام تعزز تواجده ضمن كبار نجوم الكوميديا، كما فقدت شريكته في البطولة سارة سلامة فرصة كبرى في احتلال موضع داخل نجمات الصف الأول.

اللي اختشوا ماتوا

الخسارة الكبرى كانت من نصيب النجمة غادة عبد الرازق وفيلمها المصنف للكبار فقط، "اللي اختشوا ماتوا"، بعدما فشلت في تجاوز رقم 2 مليون جنيه إيرادات حققت نصفها في الأيام الثلاثة الأولى للعرض، ولكن عندما تبين أن الفيلم يتضمن سباب ومعارك نسوية فقط، ولا توجد ضمن مشاهده الإثارة المنتظرة من نجمات العمل عبير صبري وسلوى خطاب ومروة عبد المنعم، تراجع الجمهور بحثاً عن الرومانسية.

فيلم فص ملح وداخ

"فص ملح وداخ" يصلح عنواناً للفيلم وعلامة على مصيره في قاعات العرض، بعدما اكتفى بتحقيق 600 ألف جنيه فقط إيرادات، رغم جهود النجم عمرو عبد الجليل والنجمة هبة مجدي لتسويقه، ويقال إن الفيلم تعرض لمعركة ذبح بسكين باردة على يد شركات التوزيع التي عرضته بالاسم فقط، ولكنها رفعته في اليوم نفسه من عدد كبير من القاعات لعدم تحقيق العائد المنتظر.