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بليك ليفلي في مواجهة القرش الأبيض المفترس

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الأربعاء 11-05-2016 20:40

طرحت شركة سوني Sony Pictures Entertainment التريلر الرسمي الثاني لأحدث أفلام النجمة Blake Lively بليك ليفلي، "THE SHALLOWS" أو "المياه الضحلة"، المنتظر عرضه يوم 29 يونيو المقبل بدور العرض الأمريكية، ويتضمن صراعاً على الحياة بين البطلة وبين سمكة من القرش الأبيض المفترس.

التريلر يبدأ بلقطات هادئة لفتاة تدعى نانسي طالبة بكلية الطب تحاول الاستمتاع بعطلتها الدراسية القصيرة ، بالاستجمام على الشاطئ وممارسة التزلج على الأمواج برفقة صديقين، وعندما تتأهب لبلوغ جزيرة على بعد 200 ياردة فقط من الساحل، تظهر السمكة المفترسة وتلتهم الرفيقين، وتحول دون عودة الفتاة الوحيد للشاطئ لتبقى على الجزيرة الصغيرة وسط أجواء من الرعب والإثارة بحثاً عن مفر من الفك المفترس.

وأخرج هذا العمل جوم كوليت سيرا، ومن سيناريو كتبه أنطوني جاسوينسكي، ويشارك في بطولة الفيلم أوسكار جاينادا وسيدونا ليجي.

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سيدتي

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