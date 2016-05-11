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محافظة الجيزة تدرس غلق شارع فيصل لإنهاء تطويره قبل شهر رمضان

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محافظة الجيزة تدرس غلق شارع فيصل لإنهاء تطويره قبل شهر رمضان محافظة الجيزة تدرس غلق شارع فيصل لإنهاء تطويره قبل شهر رمضان
قال اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة إنه سيتم دراسة غلق جزء من شارع فيصل، والذى يشهد عملية التوسعه الأخيرة له.

واقترح المحافظ، على الإدارة العامة للمرور، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، إجراء تحويل مرورى على شارع الهرم، من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحا، لإجبار المقاول على سرعة إنهاء أعمال التطوير قبل شهر رمضان.

ومن جانبه، أشار العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية، بمرور الجيزة أنه تم توفير ونش ثابت بشارع فيصل على مدار 24 ساعة لرفع أى سيارات مخالفة، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع فورى مع المقاول لدراسة مخطط غلق الشارع.

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