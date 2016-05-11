علبة هدايا رمضانية من علامة Kat Von D Beauty

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إن كنت من عاشقات علامة Kat Von D Beauty، فعليكِ بإضافة هذا الإصدار المحدود من مجموعة ‘Bold Beauty Favorites’ إلى قائمة الأغراض التي تتمنّين الحصول عليها في شهر رمضان الفضيل! تتوفّر علبة الهدايا الرمضانية هذه من Kat Von D Beauty حصرياً لدى متاجر سيفورا الشرق الأوسط وتزخر ببعض من مستحضرات الجمال الأفضل مبيعاً للعلامة، فإيّاك أن تفوّتيها. ثقي بأنّ مجموعة ‘Bold Beauty Favorites’ التي تضمّ أبرز منتجات Kat Von D Beauty ستلبي كل احتياجاتك الأساسية للاهتمام بجمالك، سواء كنت تريدين تزيين عينيك برسمة عيون كات الملفتة، أم تحديد معالم وجهك لإطلالة لا تشوبها شائبة أم الحصول على شفتين ممتلئتين بطريقة طبيعية جداً.

وإذا كنت محتارة أي هدية تقدّمين بمناسبة موسم الأعياد المقبل، فما رأيك بإهداء صديقاتك التوّاقات للجمال مجموعة المكياج هذه التي تشمل باليت وفرشاة Shade + Light Contour Palette and Brush الأفضل مبيعاً من Kat Von D Beauty، وقلم Tattoo Liner المصغّر باللون الأسود Trooper Black وأحمر الشفاه Studded Kiss Lipstick المصغّر باللون الأحمر Underage Red.

توفّر عليك مجموعة Bold Beauty Favorites العناء لتطلّي بأبهى حلّة وتقدّمي أجمل العدايا خلال الشهر الكريم!