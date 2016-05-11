مجموعة مستحضرات المكياج IN THE SUMMER LIGHT لصيف 2016

مع الألوان المضيئة والمشرقة والنابضة بالحياة، تدعوك مجموعة المكياج DANS LA LUMIÈRE DE L’ ÉTÉ من CHANEL إلى الاستمتاع بفصل الصيف. وهكذا ستنعم بشرتك بإشراق مطلق مع تلك النفحة المتوهجة والنضرة التي تضفيها عليها البودرة بالدرجات الفاتحة والداكنة المفعمة بالمرح. كما سيتعزّز جمال العينَيْن بفضل التأثير المتدرج لدرجات لون المغرة الصفراء والدرجات البنية. أمّا الشفتان فستتزينان باللونَيْن المرجاني والوردي. وستكتسي الأظافر بمظهر مبهر للغاية بفضل الدرجات الصارخة والجذابة.

لمسة نضارة وإشراق

يعبّر التوهج النضر عن الكثير: الاستراحة من هموم الحياة اليومية، طلب الحرية، الابتعاد عن كلّ شيء، الاستمتاع بالحياة على سجيتك، والشعور بالرفاه.

ومع بودرة HEALTHY GLOW MULTI-COLOUR، لا تزال مجموعة LES BEIGES تجعل من الإطلالة الطبيعية أسلوباً بحدّ ذاته. وتقدّم CHANEL بودرتَيْن جديدتَيْن ثنائيتَيْ اللون لإرضاء كلّ رغبة وذوق:

Duo n°1 وهي تحتوي على لون بني ضارب إلى الحمرة لتحديد ثنايا الوجه ولون رملي ذهبي لإضفاء بعض لمسات الإشراق على الخدَيْن والصدغَيْن.

Duo n°2 وهو يشمل لوناً وردياً داكناً للخدَيْن وبيج فاتحاً جميلاً لإضفاء الإشراق على البشرة.

عينان تشعّان بريقاً

تشع الكثبان الرملية المتموجة بتأثيرات متلألئة تضيء أمسيتك بحيث تنطبع في ذاكرتك.

تمتاز باليت EMPREINTE DU DÉSERT محدودة الإصدار والتي أطلقها استوديو ابتكار مستحضرات المكياج لدى CHANEL ضمن مجموعة Exclusive Creation بأربعة ظلال عيون تتفرد بقوامات ناعمة وحريرية.

وتستحضر الدرجات الدافئة من البني المائل إلى النحاسي والبيج الذهبي إلى أذهاننا التلألؤ المتغير للرمل تحت أشعة الشمس، بينما يعكس البني والأخضر الكاكي الدرجات الداكنة لبساتين الصنوبر.

كما تسمح لكِ باليت الألوان المتناغمة باستعمال الدرجات المتوهجة بحرية تامة وعلى سجيتك، سواء استخدمتِ كلّ لون على حده لتأثيرات مركّزة تماماً أو مزجتها معاً للتألق بألوان صيفية ساحرة.

أمّا قلم STYLO YEUX WATERPROOF فهو يضفي تأثير الدرجات المتفاوتة من اللون نفسه على مجموعة Exclusive Creation.

Oasis هو اللون الأخضر الزمردي المنعش.

Sable هو اللون المرجاني الوردي المتلألئ والراقي.

ويُمكن استخدام القلمَيْن لتحديد العيون أو لتغطية الجفن بالكامل.

تغلف مسكارا LE VOLUME DE CHANEL WATERPROOF الرموش بشمعٍ يقدّم تغطية كاملةً لثبات يدوم طويلاً. فمسكارا Mirage تتسم بلون بني مائل إلى النحاسي يمكن استعماله فوق الطبقة الأساسية من المسكارا السوداء لتأثير ميتاليكي أو بمفرده لرموش مغطاة بالكامل.

شفتان آسرتان

كومضةٍ من البريق، يضفي هذا الملمّع لمسةً من الدفء على البشرة صيفاً ويبرز إشراق الابتسامة.

وقد أصبح لملمّع الشفاه LÈVRES SCINTILLANTES حالياً قوام أكثر مرونةً وانسيابيةً وأكثر قدرةً على الترطيب، واكتسب أداة استعمال جديدة للحصول على نتيجة أكثر تناغماً ودقةً تضمن لكِ راحةً مطلقةً.

إليكِ ستة ألوان جديدة تحاكي التأثير المتدرج لغروب الشمس مع الدرجات الوردية اللماعة، والأحمر العقيقي، والمرجاني والبني المحمّر.

وتقدّم ملمعات الشفاه Tanami وAdenium و Rouge Désertإطلالةً نهائيةً لماعةً، بينما تضفي الملمعات Sirocco و Saharaو Dzhari تأثيراً متقزحاً على الشفتَيْن ومثالياً لأي مناسبة.

أظافر مبهرة

يتوفر طلاء الأظافر VERNIS CULTE بخمسة ألوان جديدة آسرة تضمن لكِ تناغماً حقيقياً ما بين الدرجات المشرقة لإضفاء إطلالة جميلة على اليدَيْن المسمرتَيْن:

Turban، لون وردي دراقي رومانسي وناعم.

Cavalière، لون الشوكولاته الدافئ.

Canotier، لون بيج مميز.

Espadrilles، برتقالي قوي وصارخ.

Émeraude، أخضر منعش ومبهر.

مع التركيبة الجديدة الغنية بالسيراميد والسيراميك الحيوي لمدّ الأظافر بالكالسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم، يعتني هذا الطلاء الذي يدوم طويلاً بالأظافر بالفعل فتصبح أقوى وتتحسن نوعيتها.

وعندما تُستعمل مع الطلاء العلوي الجديد LE GEL TOP COAT الذي يحتوي على أوليغومر يفعّله الضوء الطبيعي، تبتكر إطلالةً نهائيةً لماعة مع تأثير براق ساحر.

تركيبتان تعملان بتآزر تام لثبات لا لبس فيه: لنحو 6 أيام.