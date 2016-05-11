UV ESSENTIEL عناية يوميّة من الأشعّة فوق البنفسجيّة من شانيل

لدى البشرة أعداء كثر يهاجمونها يوميًّا. عدوّها اللدود هو أشعة الشمس. سواء قصدت أم لا أن تدعي بشرتك تمتصّ أشعّة للشمس، لكلّ تعرّض لها عواقبُ وخيمة على جمال بشرتك. ولكن لا يقتصر الأمر على الشمس... تلوّث المدينة عدوّ آخر لا يجب تجاهله. كلاهما مسؤول جزئيًّا عن ظهور العلامات المبكرة لتقدّم البشرة في السنّ وظهور البقع الداكنة في غير أوانها. أمّا النتيجة التي لا مهرب منها فهي بشرة باهتة ولون غير متجانس.

الحماية اليوميّة الكاملة من الأشعّة فوق البنفسجيّة ضروريّة للحفاظ على جمال كلّ امرأة... كلّ يوم وعلى مدار السنة. الحماية أساسيّة لبشرة جميلة ويجب أن تصبح خطوة أساسيّة في أي نظام للعناية بالبشرة.

• حمايّة متعدّدة الجوانب • تركيبة مضادّة للتلوّث

في سبيل حماية جمال البشرة كلّ يوم، طوّر قسم البحوث في دار CHANEL جيلًا جديدًا من مستحضرات UV ESSENTIEL.

قدّمت الدار عام 2013 مقاربة جديدة لحماية البشرة وبالتالي فهي تقدّم الحلّ الأمثل لمكافحة ضرر الأشعّة فوق البنفسجيّة والتلوّث على المستويين الداخلي والخارجي على حدّ سواء.

مع UV ESSENTIEL البشرة محميّة من الداخل والخارج.

من الخارج بفضل مزيج محدّد من واقي الشمس وتركيبة مضادّة للتلوّث.

من الداخل بفضل مركّب واق فريد يحول دون حصول أيّ ضرر في قلب البشرة من خلال تقوية وظيفة الحاجز الجلدي.

يساعد UV ESSENTIEL بفضل هذه الحماية المزدوجة، في الحفاظ على جمال البشرة من خلال منحها كلّ وسائل الحماية التي تحتاج إليها لمكافحة الآثار السلبيّة لعوامل الإجهاد اليوميّة. فتظلّ البشرة جميلة ومرنة في كلّ الظروف. ويقلّ احتمال ظهور علامات التقدّم المبكرة في السنّ والبقع الداكنة.

•حماية كاملة من الأشعّة ما فوق البنفسجيّة من الداخل ومن الخارج •

يؤمّن UV ESSENTIEL على سطح البشرة، خطّ دفاع ضدّ الأشعّة ما فوق البنفسجيّة والتلوّث. يحدّ مزيج من واقي الشمس ضرر الأشعّة فوق البنفسجيّة (الطويلة/المتوسطة)، في حين تعزّز التركيبة نفسها حماية البشرة عامّة ضدّ ملوّثات البيئة المحيطة والجذور الحرّة.

بالإضافة إلى ذلك ولحماية جمال البشرة من الداخل، طوّر قسم البحوث في دار CHANEL مركّباً واقياً يحول دون حصول أيّ ضرر في قلب البشرة بسبب الأشعّة فوق البنفسجيّة. ما هو هدفه؟ الحفاظ على سلامة الخلايا الجذعيّة وضمان أدائها لوظائفها من خلال الحفاظ على بيئتها الدقيقة وحمضها النووي. يُقصد من ذلك تقوية وظيفة الحاجز الجلدي وبالتالي تأمين أفضل حماية للبشرة.

• حماية ثابتة ومستمرّة •

تمنح CHANEL المرأة، من خلال UV ESSENTIEL، حماية يوميّة من البيئة المحيطة بها استناداً إلى مكان تواجدها والطقس والفصل ودرجة سطوع الشمس ودرجة لون بشرتها ومدى حساسيّتها تجاه أشعة الشمس...

من خلال أخذ هذه العناصر في الاعتبار، ثمّة تركيبة لمستحضر UV ESSENTIEL مثاليّة لكلّ امرأة في أي وقت، بفضل مستويات الوقاية من الشمس الثلاثة التي طوّرها قسم البحوث في دار CHANEL.

• عامل حماية من أشعة الشمس SPF 20: حماية متوسّطة

• عامل حماية من أشعة الشمس SPF 30: حماية عالية

• عامل حماية من أشعة الشمس SPF 50+: حماية فائقة

• ملمس مذهل •

تجمع دار CHANEL في UV ESSENTIEL كعادتها الأداءَ والتجربة الحسية الرائعة. الأداء لأنّ هذه المستحضرات تؤمّن حماية مزدوجة والتجربة الحسية الرائعة لأنّ قوامها الخفيف يجعل استعمالها سهلًا وممتعًا.

مع تركيبة UV ESSENTIEL التي تأخذ شكل مستحلب سائل، تُغلّف البشرة فورًا بالانتعاش والترطيب. تنزلق التركيبة بفضل قوامها الخفيف للغاية والخالي من الزيوت، على البشرة بشكل يكاد يكون غير مرئي فتشكّل طبقة من الحماية الفائقة وإنّما تظلّ البشرة ماتية اللون. كما لا تضفي على البشرة أيّ لمعان وبالتالي تبقى نقيّة ومنتعشة وخالية من العيوب حتّى في الطقس الحارّ والرطب.

• كيفيّة الاستعمال •

يُستعمل UV ESSENTIEL كخطوة أخيرة في النظام اليومي للعناية بالبشرة وقبل وضع المكياج. تُخضّ القارورة جيّدًا قبل الاستعمال ويوضع المستحضر على كلّ الوجه والعنق وأعلى الصدر في الصباح. يوضع القليل منه بطرف الأصابع على 5 مناطق في الوجه (الجبين والأنف والخدين والذقن) ثمّ يُفرك جيّدًا على كلّ الوجه. يوضع لحماية نهارية مثلى قبل التعرّض لأشعة الشمس مع التجديد بحسب الحاجة في خلال النهار.

قارورة سعة 30 مل

اختُبر تحت إشراف طبيب عيون وطبيب جلد. غير زؤاني.

UV ESSENTIEL أكثر من مجرّد مستحضر للعناية بالبشرة، إنّه مستحضر يومي أساسيّ يساعد في الحفاظ على جمال البشرة.