وزير الإعلام الكويتي يشيد بموافقة مجلس الأمة على قانون الملكية الفكرية

أشاد الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويتى، بموافقة مجلس الأمة على مشروع قانون حماية الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الجماعية الذي تقدمت به الحكومة

وقال الشيخ سلمان الحمود فى بيان صحفى اليوم، الأربعاء إن موافقة المجلس فى جلسته أمس الثلاثاء بإجماع الحضور على مشروع القانون تعكس توافق وتلازم عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية فى القضايا التى تحاكى المصلحة العليا للكويت.

وأضاف أن إقرار القانون يشكل أرضية ثقافية صلبة لاحتضان المبدعين وحمايتهم فى شتى المجالات كما يوفر القانون بيئة كفيلة بتحصين الكويت دولة ومؤسسات وحمايتها من المساءلة القانونية فى المحافل الدولية.

وأكد الشيخ سلمان الحمود أن قراصنة الفكر والأفكار لا مكان لهم فى الكويت بعد الآن نظرا إلى العقوبات التى كفلها القانون موضحا أن مظلة الحماية تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة وهو ما يعكس تطبيقا عمليا للرؤية الكويتية تجاه الإبداع الفكرى والثقافى أيا كان صاحبه.

وذكر أن مجمل ذلك يؤكد مكانة المؤسسات الدستورية الكويتية فى دعم الثقافة والإنتاج الفكرى الرصين والأعمال الفنية الهادفة وحمايتها بقانون عصرى ومتخصص جاء شاملا ومتكاملا ويضاهى القوانين المتقدمة فى مجال حماية حقوق المؤلفين وشركائهم على المستوى الدولى.

وأضاف الشيخ سلمان الحمود أن القانون يشجع على إطلاق الإبداعات ويحمى المبدعين ويدفع نحو إظهار المواهب واحتضانها وهو قانون متميز ويثرى الحركة الثقافية والأدبية والفنية فى البلاد، كما يرتقى بمستوى وأداء الخدمات الإعلامية وذلك فى إطار الجهود الوطنية المبذولة فى التنمية البشرية والمعرفية.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته العادية أمس الثلاثاء على مشروع القانون بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فى مداولتيه الأولى والثانية بإجماع الحضور وأحاله على الحكومة.

ويتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية ووفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية 45 مادة جمعت على ثلاثة أبواب أشارت أولاها إلى أن المقصود بالمصنف هو "كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض".

والمقصود بالحقوق المجاورة بحسب المادة ذاتها "الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الأداء العلني – حقوق منتجي التسجيلات الصوتية- حقوق هيئات الإذاعية)".

أما الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فتشمل بحسب المادة الثانية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة بدولة الكويت والأجانب الذين ينتمون لإحدى الدول الأعضاء فى اتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية أو فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم.

- رئيس الوزراء لوزير العدل الكويتى: نثمن دوركم فى دعم مواقف مصر الدولية

>