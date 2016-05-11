حبس 24 إخوانيًا 5 سنوات لانتمائهم لجماعة إرهابية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 24 إخوانيًا بالسجن 5 سنوات غيابيًا، وعاقبت 5 متهمين آخرين حضوريًا بالسجن سنة واحدة، لإتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة مركز المنشأة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ويذكر أن النيابة العامة اتهمت المتهمين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، وتكدير الأمن العام، والتحريض على العنف، والقيام بمظاهرات بدون تصريح، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، فيعام 2015 بدائرة مركز المنشأة.