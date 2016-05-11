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غدًا.. عفاف راضي تحتفل بعيد ميلادها في إذاعة الأغاني

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غدًا.. عفاف راضي تحتفل بعيد ميلادها في إذاعة الأغاني غدًا.. عفاف راضي تحتفل بعيد ميلادها في إذاعة الأغاني

عفاف راضي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

تحتفل المطربة الكبيرة عفاف راضي، غدًا الخميس، بعيد ميلادها مع مستمعي إذاعة الأغاني على الهواء مباشرةً، في تمام الساعة الخامسة والنصف ظهرًا.

وتتحدث “راضي”، مع كل محبيها، ومستمعيها في ، والشرق الأوسط من خلال موجات الأغاني.

وتغني وتحكي عن مشوارها مع الفن، وتتطرق إلى ظهورها الأول على الساحة الفنية، وذكريات أشهر أعمالها الغنائية، ومشاركتها في العديدة من معظم المحافل الغنائية الدولية، والعربية، والمناسبات الوطنية والدينية .

كما تتطرق إلى مجموعة كبيرة من أعمالها للأطفال في الإذاعة المصرية، فقد قدمت أغنيات “تاتا تاتا”، “حادي بادي”، “يالا بينا يالا”، “طلع النهار”، “هم النم”، و”يا شمس يا شموسة”، فضلًا عن الأغنية الشهيرة “سوسة سوسة”، التي قدمتها مصورة على شاشة التليفزيون المصري.

وقدمت الفنانة عفاف راضي، مجموعة من المسرحيات الغنائية، وفيلم سينمائي واحد بعنوان ( مولد يا دنيا ) عام 1976م.

كما قدمت مسلسلًا واحدًا على موجات الأثير بعنوان ( حبي أنا ) مع بليغ حمدي عام 1972م، وأخر على الشاشة الصغيرة بعنوان ( زمن الحلم الضائع).

يذكر أن المطربة عفاف راضي من مواليد 12 مايو بمدينة المحلة الكبرى، بدأت الغناء في سن العاشرة، ودرست في الكونسير فتوار، وحصلت على البكالريوس، ثم حصلت على درجتي الماجسيتر، والدكتوراة من أكاديمية الفنون، وتعاونت مع كبار المؤلفين والملحنين .

الفقرة من تقديم الإذاعي طارق مصطفى، ومن إعداد سيد عبد العزيز، وموعدكم الخميس الموافق 12 مايو الجاري في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة .

 

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