محافظ أسوان يتابع عمليات توريد القمح للمطاحن‎

تابع اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، موقف توريدات محصول القمح على مستوى المحافظة مع المهندس جمال عبدالله، مدير عام الزراعة بأسوان.

وأشار حجازي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أنه لأول مرة تشهد محافظة أسوان إطلاق إشارة البدء لموسم حصاد القمح من خلال إحتفالية كبرى شهدتها قرية الحكمة بمشروع وادى النقرة في منتصف إبريل الماضي من أجل تشجيع صغار المزارعيين وشباب الخريجين على مواصلة جهودهم لزيادة كميات محصول القمح مع الإستماع لمشاكل ومطالب المزارعيين والتي جاري تلبيتها والتعامل معها بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأكد المحافظ أنه تم تقديم جميع التسهيلات للمزارعيين لإنتظام إستلام كافة كميات القمح من المحصول الخاص بهم؛ حيث تم إستلام 20 ألف و486 أردب حتى الآن، وجاري إستلام باقي المحصول المنزرع بزمام المحافظة حتى منتصف يونيو القادم، لافتًا إلى انتظام صرف مستحقات المزارعيين أولاً بأول مراعاة للظروف المعيشية لهم والتي وصلت لحوالي 4 مليون جنيه بالتنسيق بين شركة مطاحن مصر العليا ومديرتي الزراعة والتموين.

من جانبه، أوضح جمال عبدالله، مدير عام الزراعة بأسوان، أن عملية توريد محصول القمح تتم دون أي عقبات أو مشقة للمزارعيين؛ حيث يتم تسلم أي كميات من القمح بحوزة المزارع سواء كان معه حيازة زراعية أو من عدمه ولكن يتم فقط مراجعة إدراج المزارع في حصر الجمعيات الزراعية التي تقع في نطاق أرضه.

وأكد أن بالمحافظة شونتين ترابيتين يتم تخزين أي كميات إضافية من القمح بداخلها، منها شونه بإدفو بسعة 410 طن، وأخرى بكوم أمبو سعة 5 ألاف طن، علاوة على صوامع الغلال بمطاحن أسوان وكوم أمبو وإدفو بإجمالي سعه 42 ألف طن تقريبًا.

وكشف مدير عام الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة تصل إلى 57 ألف و521 فدان والذي يعتبر من المحاصيل الشتوية التي يتم زراعتها في شهر نوفمبر من كل عام ويستمر في النضوج على مدار خمسة أشهر ليتم بعد ذلك حصده في الفترة من أول إبريل إلى نهاية مايو.