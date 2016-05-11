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بالفيديو.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة 3 آخرين بقضية "أحداث عنف دار السلام"

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بالفيديو.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة 3 آخرين بقضية "أحداث عنف دار السلام" بالفيديو.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة 3 آخرين بقضية "أحداث عنف دار السلام"
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا للمتهم محمد أحمد، كما قضت ببراءة 3 متهمين آخرين، لاتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة دار السلام مطلع العام الماضى.


>صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل مؤسسات الدولة، والتعدى على حرية الأشخاص، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

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