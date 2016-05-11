ضبط عاطل بحوزته 3 طرب حشيش قبل ترويجها بنجع حمادى

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، برئاسة العقيد مروان العيسوى رئيس المنطقة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من نبات الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه بمركز نجع حمادى.

كانت قد وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد تفيد قيام الصغير ح ا عاطل مقيم مركز نجع حمادى بجلب كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية ضمت المقدم محمد الضبع وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والرائدان ياسر صقر ووسام الدين حسين من القبض على المتهم وعثر بحوزته على 3 طرب حشيش زنة 100 جرام للطربة قبل ترويجها على عملائه ومبالغ مالية.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهم.

القبض على أحد أكبر تجار المواد المخدرة بقنا