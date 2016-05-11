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تأجيل محاكمة 3 من الإخوان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بسوهاج لـ10 يوليو

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تأجيل محاكمة 3 من الإخوان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بسوهاج لـ10 يوليو تأجيل محاكمة 3 من الإخوان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بسوهاج لـ10 يوليو
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 3 من الإخوان هم:"عبد المنعم.م"، و"مصطفى.ح.ق"، و"فيصل.أ" إلى جلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية، لعام 2015 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، وتكدير الأمن العام، والتحريض على العنف، والقيام بمظاهرات بدون تصريح، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

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