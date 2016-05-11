مَن الأجمل بتصميم جامباتيستا فالي الأنثوي الأنيق

يبدو أن تصاميم جامباتيستا فالي Giambattista Valli تلقى رواجاً كبيراً بين النجمات مؤخراً، فقد تكررت مرات عدة في إطلالات عديد من النجمات، كان آخرها إطلالات كل من أليسون ويليامز Allison Williams، وأدريانا ليماAdriana Lima.

حيث ارتدت أليسون ويليامز هذا الفستان في إطلالة سابقة ونسَّقته مع حذاء أزرق يتناسب مع الجزء العلوي من الفستان لتضفي لمسة عصرية عليه، وقد أبقت على باقي الإطلالات بسيطة حيث ظهرت بمكياج ذي ألوان محايدة، وأقراط ماسية صغيرة لا أكثر، أما أدريانا ليما فقد ارتدت فستانها في حفل Met Gala ونسَّقته مع صندل أسود ذي كعب عالٍ، وحقيبة سهرة صغيرة، بينما برزت بمجوهرات في هذه الإطلالة عبارة عن أساور ماسية متطابقة، وأقراط زمردية لافتة، لتكتمل إطلالتها بأحمر شفاه باللون الأحمر.

شاهدي معنا هاتين الإطلالتين وأخبرينا أي تنسيق تفضلين من بينهما؟