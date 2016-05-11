بالصور.. محافظ سوهاج يشهد احتفالية توزيع 63 تاكسى للشباب بالمحافظة

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية تسليم 63 تاكسى للفائزين بمشروع التاكسى باستاد سوهاج الرياضى وبحضور اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والمهندس محمود محرز رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بالصندوق الاجتماعى ونيفين جامع رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعى للتنمية.

وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل الشباب، ومن خلال القرعة التى أقيمت خلال الأيام الماضية، حيث استوفت الشروط لعدد 115 شابا من إجمالى عدد 555 من المتقدمين وأجريت القرعة وفاز 63 شابا، وتم وضع 16 احتياطيا تمت الاستعانة بعدد 4 منهم نظرا لتنحى عدد 4 من الفائزين بالقرعة الأساسيين.

وسلم محافظ الإقليم، اليوم، التاكسى للفائزين وسط فرحة عارمة من الجميع، وذلك بتمويل من صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى، وحث سيادته من فازوا على الالتزام والتعاون مع المواطنين والسلوك الحسن فى التعامل لنكون القدوة والمثل الذى يحتذى به.

وأشار المحافظ إلى أن الأمل يبنى بسواعد أبناء الوطن المخلصين، وقال إن تميزكم يظهر فى خدماتكم وتفانيكم فى العمل وألا نكون عبئا على المجتمع، وناشدهم أيضا أن يهتموا بجودة وتطوير الخدمة ورفع اسم مصر، متمنيا لهم التوفيق وقدم الشكر للقائمين بالصندوق الاجتماعى وتحيا مصر الذى يحقق الأحلام للمصريين، مجددا العهد للرئيس الجمهورية بالسير على خطى ثابتة فى سبيل تنمية وطننا الغالة مصر واستعادة مكانتها التاريخية بين الأمم.

ومن جانبها أوضحت نيفين جامع أن الصندوق الاجتماعى يقوم بتقديم مشروع جديد للشباب وهو السيارات المبردة، وهناك نوعان من السيارات الأولى حمولة 1.5 طن وأخرى حمولة 5 أطنان، وذلك فى إطار المشروعات التى يقدمها الصندوق الاجتماعى لتشغيل الشباب.

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