ديلى ميل تؤكد: أدوية الحموضة تسبب الزهايمر والنوبات القلبية ومشاكل الكلى

كشفت صحيفة الديلى ميل البريطانية النقاب عن دراسة علمية حديثة، أفادت أن أدوية الحموضة وعسر الهضم التى تؤخذ يوميا من قبل الملايين من الناس فى جميع أنحاء العالم قد تزيد من خطر الخرف، والنوبات القلبية ومشاكل فى الكلى.

وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم إلى أن أدوية الحموضة التى تنتمى إلى نوع معين يسمى "مثبطات مضخة البروتون" “PPI” متوفرة فى محلات السوبر ماركت والصيدليات من دون وصفة طبية، مؤكدين أنها تسرع شيخوخة الخلايا التى تبطن الأوعية الدموية.

وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف دليل دامغ يدعم تقارير سابقة تربط بين الاستخدام طويل الأمد لأدوية علاج ارتجاع المرىء والعديد من الأمراض الخطيرة، أهمها أمراض القلب والكلى.

وفى الدراسة الجديدة وجدت الفحوصات المخبرية من معهد بحوث ميثوديست فى هيوستن، أن الاستخدام طويل الأمد لأدوية مثبطات مضخة البروتون يسبب تسارع شيخوخة الخلايا البطانية للإنسان التى توجد داخل الأوعية الدموية، وهذه الخلايا تخلق طلاء يسمى "تفلون" يمنع الدم من الالتصاق، وأضاف الباحثون أن أبرز هذه الأدوية هو "إيسوميبرازول".

جدير بالذكر أن دراسة ألمانية حديثة نشرت مؤخرا فى مجلة “JAMA” بقسم الأعصاب، توحى بأن كبار السن الذين اعتادوا على استخدام مثبطات مضخة البروتون مرة واحدة يومياً لمدة ثلاثة أشهر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 44%، مقارنة مع أولئك الذين لم يتناولوا تلك الأدوية.

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