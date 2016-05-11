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بالصور.. اضراب بمدينة بن قردان بتونس احتجاجا على اغلاق معبر رأس جدير

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بالصور.. اضراب بمدينة بن قردان بتونس احتجاجا على اغلاق معبر رأس جدير بالصور.. اضراب بمدينة بن قردان بتونس احتجاجا على اغلاق معبر رأس جدير

>شهدت بلدة بن قردان على الحدود الجنوبية التونسية اضرابا عن العمل وحرق لإطارات السيارات فى بعض شوارع المدينة اضرابا عاما احتجاجا على قرار السلطات الليبية أواخر الشهر الماضى بوقف التجارة عبر المنفذ الحدودى رأس جدير بين البلدين الأمر الذى أدى لحالة من الكساد التجارى وتوقف عمليات البيع والشراء ودخول وخروج البضائع من الجانبين.

وتعتبر بن قردان واحدة من أفقر المدن فى تونس، وشهدت عددا من العمليات الإرهابية التى أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين و13 من أفراد الأمن فى مارس الماضى، بالإضافة إلى مقتل 55 من المتطرفين.

بن قردان جنوب تونس (1)

بن قردان جنوب تونس (2)

بن قردان جنوب تونس (3)

بن قردان جنوب تونس (4)

بن قردان جنوب تونس (5)

بن قردان جنوب تونس (6)

بن قردان جنوب تونس (7)
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