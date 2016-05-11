بالصور.. العاهل المغربى يصل بكين فى زيارة رسمية للصين

وصل إلى بكين الأربعاء، العاهل المغربى الملك محمد السادس والوفد المرافق له، فى زيارة رسمية للصين تستغرق يومين.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينج كان فى استقبال الملك محمد السادس بالساحة الشرقية لقصر الشعب الكبير ببكين، حيث جرى حفل استقبال رسمى على شرف الملك، وأطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بقدوم العاهل المغربى.

وسيجرى الملك محمد السادس خلال الزيارة، مباحثات رسمية على مستوى القمة مع الرئيس الصينى، وسيترأسا حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية، كما سيلتقى العاهل المغربى مع عدد من كبار المسئولين الصينيين، كما سيتم إطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين.

ويرافق الملك محمد السادس خلال هذه الزيارة وفد هام يتكون من مستشارى الملك الطيب الفاسى الفهرى وفؤاد عالى الهمة وياسر الزناكى، بالاضافة إلى وزراء الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، والعدل والحريات المصطفى الرميد، والاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والفلاحة والصيد البحرى عزيز أخنوش، والتجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمى مولاى حفيظ العلمى، والطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، والسياحة لحسن حداد، والثقافة محمد أمين الصبيحى، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطنى عبد اللطيف لوديى، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطى، وسفير المملكة ببكين جعفر لعلج حكيم.



>